Del Potro se vrača tja, kjer je njegovo mesto

Indian Wells – Za Rogerjem Federerjem je najuspešnejši štart v sezono, saj je s polfinalno zmago nad Borno Ćorićem v Indian Wellsu dobil svojih prvih 17 dvobojev, kar mu v vsej veličastni karieri doslej še ni uspelo, v finalu pa je nato vendarle doživel prvi letošnji poraz. V izjemnem dvoboju ga je ugnal argentinski velikan Juan Martin del Potro.



Federer je že v dvoboju proti Ćoriću pokazal veliko ranljivosti, a mladi Hrvat (21) ni zmogel velikega skalpa, ne glede na to, kolikokrat se je znašel v prednosti. Jasno je bilo, da bo finale drugačen, Juan Martin del Potro je prekaljeni as, zmagovalec OP ZDA 2009, ob takšnih dvobojih, kot je bil nedeljski, se vedno znova postavlja vprašanje, kaj bi bilo, če bi bilo ... Če bi bil zdrav, tako pa se je na žalost številnih teniških ljubiteljev vse od preboja med najboljše boril s poškodbami zapestij, kar je v tem športu še posebej neugodno. Zdaj je že nekaj časa zdrav, tudi njegov dvoročni backhand, s katerim je imel ob zadnji poškodbi največ težav, se počasi približuje nekdanji ravni, letošnja sezona pa je prva po 2013., ki jo je odigral nemoteno od uvodnega turnirja za veliki slam do prvega iz serije masters. Teoretično bi lahko tudi lansko, a je po velikem, prvem zmagoslavju Argentine v Davisovem pokalu sredi Zagreba potreboval nekaj več časa za počitek in pripravo na novo.



Prva lovorika iz serije masters



S Federerjem sta v kalifornijski puščavi odigrala enega najboljših letošnjih dvobojev, ki je bil tudi nenavadno živčen, prednost »domačega terena« pa je imel seveda spet Federer, ki je izjemno priljubljen vsepovsod po svetu. A po dveh urah in 45 minutah je bil Delpo boljši s 6:4, 6:7 (8), 7:6 (2), četudi bi lahko do zmage prišel že po dveh nizih, a je na prvo zaključno žogico s svojim najmočnejšim orožjem, forehandom, ki vzbuja strah in spoštovanje, zgrešil zelo lahek udarec. Je pa v nadaljevanju tudi sam rešil tri zaključne žogice in se razveselil svoje prve lovorike iz serije masters sploh. »To je res velika zmaga. Ne morem verjeti, da sem osvojil ta turnir, premagal Rogerja v odličnem finalu in z odličnim tenisom,« je bil vesel Argentinec, šele peti različni zmagovalec enega največjih teniških turnirjev od leta 2004. Na zadnjih 14 so namreč kar 13 naslovov osvojili Federer, Rafael Nadal in Novak Đoković, le Ivan Ljubičić je leta 2010 prekinil njihovo vladavino.



Dve turnirski zmagi zapored



Del Potro je osvojil že drugi turnir zapored, po Acapulcu – kjer je zapored ugnal tri člane svetovne deseterice, Dominica Thiema, Aleksandra Zvereva in Kevina Andersona –, vedno bolj si spet utrjuje mesto tam, kamor spada, pri vrhu. »Zdaj sem šesti na svetu, kar je res odlično. Upam, da bom še naprej osvajal takšne lovorike, kot je ta,« je dejal Argentinec, potem ko je Federerju preprečil, da bi s šestimi lovorikami sam postal najuspešnejši igralec Indian Wellsa. Zdaj si 1. mesto deli z Novakom Đokovićem. Federerjevega niza nepremagljivosti je tako konec, je pa s štartom 17:0 izboljšal začetek sezone 2006, ko je dosegel 16 zmag zapored. Tedaj je bil star 24 let, nov najboljši niz je dosegel pri 36 letih … Švicar je ostal na prvem mestu lestvice ATP in bo tam gotovo tudi po naslednjem turnirju iz serije masters, v Miamiju, kamor so se igralci in igralke preselili iz Indian Wellsa, bržčas pa še veliko dlje. V Key Biscaynu spet ne bo največjega Federerjevega tekmeca, Rafaela Nadala, bo pa nastopil najboljši slovenski igralec Aljaž Bedene, ki se po krajšem premoru zaradi bolezni vrača na turnejo.