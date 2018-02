Federer v velikem slogu dokončal pohod na vrh

L. Z., STA

Rotterdam - Švicarski teniški igralec Roger Federer je veliki zmagovalec turnirja ATP v nizozemskem Rotterdamu. Prvi nosilec turnirja z nagradnim skladom 1,862 milijona evrov je v današnjem finalnem dvoboju zanesljivo premagal drugopostavljenega Bolgara Grigora Dimitrova s 6:2 in 6:2.

Federer je v nizozemskem pristaniškem mestu postavil nov mejnik in pri 36 letih in šestih mesecih postal najstarejša številka 1 na svetovni lestvici ATP. Zmagovalec 97 turnirjev ATP, od tega rekordnih dvajsetih za grand slam (8-krat je slavil v Wimbledonu, 6-krat v Melbournu, 5-krat v New Yorku in enkrat v Parizu), se je na čelo lestvice ATP vrnil prvič po oktobru 2012.

Federer je v sobotnem polfinalu premagal Italijana Andreasa Seppija s 6:3 in 7:6 (3), medtem ko se je Dimitrov v finale uvrstil po nedokončanem dvoboju z Belgijcem Davidom Goffinom. Slednji je dvoboj predal v začetku drugega niza pri izidu 3:6 in 1:0.



Izid:

- Rotterdam, ATP (1,862 milijona evra):

- finale:

Roger Federer (Švi/1) - Grigor Dimitrov (Bol/2) 6:2, 6:2.