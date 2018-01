Federer že v svojem 30. finalu turnirjev za grand slam

N. Gr., STA

Melbourne - Šestintridesetletni Federer, drugi nosilec in drugi igralec sveta, s korejskim nasprotnikom tokrat ni imel težkega dela. Zgolj ura in dve minuti je bilo dovolj, da se je prebil že v sedmi finale na prvenstvu Avstralije, skupno pa že v 30. finale na turnirjih za veliki slam.

Federer, ki je svoj vnovični zmagovalni pohod začel z zmago proti Slovencu Aljaž Bedenetu v prvem krogu in se nato v zgolj treh nizih znesel še nad Nemcem Jan-Lennardom Struffom, Francozom Richardom Gasquetom, Madžarom Martonom Fucsovicsem in Čehom Tomašem Berdychom, tokrat ničesar ni prepustil naključju.

Proti precej mlajšemu Čungu, ki bo 19. maja dopolnil 22 let, je hitro povedel v prvem nizu in nato nadaljeval v zmagovalnem ritmu. Korejec je po zaostanku z 1:4 v drugem nizu zahteval zdravniški odmor, že kmalu zatem pa dvoboj zaradi žulja na podplatu predal. Federer, ki je na dvoboju serviral devet asov, Čung zgolj enega, je ob tem dosegel še 24 winnerjev in kar šest od sedmih break žog spremenil v točko.

»Mislil sem, da je bil prvi niz v redu, nisem vedel, kaj se dogaja z nasprotnikom. Želel sem le ubraniti vodstvo, ki sem si ga priigral. A v drugem nizu se mi je zdelo, da je že od začetka nekoliko počasnejši zaradi žulja. Vem kako je to, da je imel s tem že v preteklosti težave, tudi sam sem nekoč igral z žulji in verjemite mi, zelo boli in rečeš si, bolje je končati. Vesel sem, da sem v finalu, a ne na tak način, ostaja grenak priokus,« je po dvoboju dejal Federer.

»Mislim, da je Čung naredil vse, to se je videlo, da se je boril, še preden je vzel odmor. Je odličen igralec, v prihodnje ga bomo še videvali, vsekakor bo kmalu med deseterico, čeprav zdaj nanj ne želim izvajati pritiska,« je še povedal Federer.

Varovanec Ivana Ljubičića se bo zdaj v nadaljevanju v nedeljo pomeril s Čilićem, prvim Hrvatom, ki bo zaigral v finalu Melbourna. Čilić je v polfinalu v treh nizih premagal Britanca Kylea Edmunda in bo v finalu iskal svojo drugo zmago v desetih srečanjih proti Federerju, s tem se pa Švicarju maščevati tudi za poraz v lanskem finalu Wimbledona.

Federer je doslej osvojil 95 turnirjev, od tega 19 za grand slam, nazadnje ravno na lanskem Wimbledonu. Čilić je doslej osvojil 17 turnirjev, od tega ima eno zmago na turnirjih največje četverice, leta 2014 je slavil na odprtem prvenstvu ZDA, ko je v polfinalu premagal Federerja, v finalu pa Japonca Keija Nishikorija. S tem uspehom je postal drugi Hrvat z zmago na turnirju za veliki slam, potem ko je Goran Ivanišević leta 2001 osvojil Wimbledon.

»Videli smo ga v dvoboju proti Nadalu, tudi sinoči proti Edmundu. Močan je, praktično univerzalen igralec. Na njegovo moč je že naletel marsikateri igralec, ne dvomim, da bomo v nedeljo na igrišču videli svežega in dobro pripravljenega Marina,« je o naslednjem nasprotniku dejal Federer.

V ženskih dvojicah sta si naslov najboljših že pred tem priborili Madžarka Timea Babos in Francozinja Kristina Mladenović, V finalu sta peti nosilki s 6:4 in 6:3 premagali drugopostavljeno rusko dvojico Jekaterina Makarova/Jelena Vesnina.

V soboto bo na sporedu ženski finale, kjer bosta pomerili Romunka Simona Halep, prva nosilka in druga nosilka, Danka Caroline Wozniacki.