Hercogova dobro pripravljena na OP Avstralije

A. V.

Melbourne - V ponedeljek se bo v Melbournu začel prvi turnir za veliki slam v sezoni, odprto prvenstvo Avstralije. Edina slovenska igralka, ki je na turnir uvrščena neposredno, je Polona Hercog, v moški konkurenci sta to Aljaž Bedene in Blaž Kavčič. V prvem krogu bo njena nasprotnica 23-letna Rusinja Jekaterina Aleksandrova, s katero se še nista pomerili.

Potem ko je Hercogova lani po devetmesečni odsotnosti zaradi poškodb igrala predvsem na turnirjih ITF in jih šest tudi osvojila, je letos v prvem tednu zaigrala na turnirju WTA v Aucklandu, kjer se je uvrstila v četrtfinale, nato pa klonila proti poznejši zmagovalki, Nemki Juliji Görges.

Hercogova je ta čas na 93. mestu lestvice WTA, njena nasprotnica v prvem krogu Australian Opna pa je na lestvici dve mesti nižje. "S preteklo sezono sem zelo zadovoljna. Glede na to, da se je moja sezona praktično začela šele konec maja, nisem imela veliko časa, da si izboljšam položaj na lestvici in se tako neposredno uvrščam v glavni del grand slamov. Ta cilj je bil izpolnjen. Decembra sem imela nekaj tednov premora, potem pa sem že začela priprave na novo sezono," je s pete celine sporočila 26-letna igralka, ki bo med OP Avstralije dopolnila 27 let.

"Mislim, da so se prvi rezultati že pokazali, čeprav je moja igra še v razvoju. Tudi zato bo potrebno nekaj časa, da pride na raven, ki si ga s trenerjem želiva," je o svojem napredku dejala Hercogova, ki je zadovoljna tudi z uvodnim nastopom na Novi Zelandiji.

Pred začetkom grand slama v Melbournu je slovenska igralka napovedala: "S samo predstavo na prvem turnirju sem dokaj zadovoljna in upam, da mi bo to uspelo prenesti tudi na OP Avstralije. Žreb mi je namenil Aleksandrovo, s katero se še nisem pomerila, tako da bo to zame nov izziv. V teh dneh delam še določene popravke na svoji igri in se skušam prilagoditi na razmere. Tereni tukaj mi odgovarjajo. So pa tereni za trening zelo drugačni od teh za tekmo; slednji so počasnejši. Na splošno pa mi pogoji tukaj odgovarjajo in sem na prvo tekmo že pripravljena."