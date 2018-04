Hercogova in Bedene v polfinalu

N. Gr., STA

Budimpešta - Najboljša slovenska teniška igralka Polona Hercog se je uvrstila v polfinala teniškega turnirja v Istanbulu z nagradnim skladom 204.280 evrov. V polfinalu je Hercogova po dveh urah in 22 minutah ugnala drugopostavljeno Rusinjo Svetlano Kuznjecovo s 6:1, 1:6 in 7:5.

V polfinalu se bo Mariborčanka pomerila z Grkinjo Mario Sakkari, ki je v prvem četrtfinalu ugnala Nizozemko Arantxo Rus s 6:3 in 7:6 (6).

»Prvi niz sem odigrala res vrhunsko. Proti taki igralki, kot je Kuznjecova, je vedno težko, zato, ker izkoristi vsako priložnost, ki jo ima. V prvem nizu ji nisem pustila, da bi zadihala. V drugem nizu sem nato malo začutila fizične posledice, mogoče tudi zaradi živčnosti. Nisem igrala tako agresivno oziroma sem premalo izkoriščala svoj forehand. V zadnjem nizu sem nato naredila ponovno odličen preobrat, ko je ona že servirala za zmago. Moram reči, da sem zelo ponosna na to zmago. Vsekakor pa to še ni zadnja beseda tukaj v Istanbulu. Pripravljena sem dobro in se že veselim polfinalne tekme,« je po tekmi povedala Hercogova.

Uspešen tudi Bedene

Aljaž Bedene se je uvrstil v polfinale turnirja ATP v Budimpešti z nagradnim skladom 561.345 evrov. V današnjem četrtfinalu je bil peti nosilec turnirja serije 250 boljši od italijanskega kvalifikanta Lorenza Sonega s 6:3, 2:6 in 6:2.

Bedene na tekmeca v polfinalu še čaka. Pomeril se bo proti boljšemu iz obračuna med Avstralcem Johnom Millmanom in Nemcem Yannickom Madenom.