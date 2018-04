Hercogova po bližnjici v četrtfinale

J. P.

Istanbul - Najvišje rangirana slovenska teniška igralka Polona Hercog, ta hip 75. na svetovni jakostni lestvici, se je prebila v četrtfinale turnirja WTA z nagradnim skladom četrt milijona ameriških dolarjev v Istanbulu. V drugem kolu je namreč po manj kot uri igre predčasno odpravila sosedo na svetovni razpredelnici (78. mesto), Ukrajinko Katerino Bondarenko, ki je morala po izgubljenem uvodnem nizu (2:6) in po izidu 1:1 v drugem obračun predati. Najprej je sicer na pomoč poklicala zdravniško službo, ki ji je poskušala odpraviti bolečine v levi nogi, ker se stanje ni izboljšalo, je bila 31-letnica prisiljena predčasno kapitulirati.



Zdaj s Kuznjecovo

Do nasprotničine vdaje je bila 27-letnica iz Kamnice pri Mariboru dominantna na igrišču, primazala edini as v dvoboju in izkoristila dve od petih priložnosti za brejk, medtem ko si ni Ukrajinka priigrala niti ene. Tekmici sta si na nasprotnih straneh mreže stali drugič, pred tremi leti je bila v kvalifikacijah Marseilla dosti prepričljivejša Bondarenkova, ki je oddala zgolj štiri igre. Hercogovo zdaj v četrtfinalu čaka zahteven zalogaj, drugopostavljena Rusinja Svetlana Kuznjecova, s katero se je doslej udarila dvakrat in obakrat - brez osvojenega niza - potegnila kratko: leta 2014 v Washingtonu in lani v šestnajstini finala Wimbledona.

Taktično igrala, kar je bilo začrtano

»Zadovoljna sem z igro. Pobudo sem prevzela že od začetka in igrala agresivno. Servirala sem odlično, sploh v prvi polovici niza. Taktično sem igrala natanko to, kar je bilo začrtano. Tu in tam se je pojavila kakšna napaka, ki pa so ob agresivnem igranju neizbežne. Kuznjecova je izkušena igralka s peščenim velikim slamom, a sem tudi jaz v dobri formi in ne dvomim o lastnih sposobnostih,« je zadovoljno komentirala Hercogova.