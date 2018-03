Hercogova se je po poškodbi komolca vrnila z zmago

J. P.

Miami - Najvišje rangirana slovenska teniška igralka Polona Hercog (včeraj je na svetovni jakostni lestvici pridobila dve mesti in je po novem 86. lopar sveta) se je po težavah s komolcem uspešno vrnila v tekmovalni pogon in je uspešno odprla kvalifikacije močnega turnirja z nagradniim skladom 7,9 milijona ameriških dolarjev v Miamiju, v katerih je druga nosilka. S prvo tekmico, kitajsko povabljenko Xiyu Wang, ni imela niti najmanjših težav in jo je po malo manj kot uri in četrt neenakovredne igre odpravila s 6:4 in 6:2.

Zdaj s Krejčikovo

Tekmici - Kitajka ima komaj 16 let in je na svetovni jakostni lestvici na robu petstoterice - sta si nasproti stali prvič, Hercogova pa se je zmage veselila kljub manj prepričljivemu začetnemu udarcu (brez asov, šest dvojnih napak). »Odigrala sem prvo tekmo po odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu in poškodbi komolca. Z zmago sem seveda zadovoljna, v igri imam še veliko rezerv, toda počasi, korak za korakom, se pa že veselim naslednjega izziva,« je poudarila Polona, ki jo v drugem (zadnjem) kolu kvalifikacij čaka Čehinja Barbora Krejčikova, št. 138 svetovnega tenisa. Glavni žreb turnirja se bo začel jutri.