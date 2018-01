Hitro slovo Zvereva v Avstraliji

Prva sobota v Avstraliji je postregla z dvema presenečenjema, poslavljata se Alexander Zverev in Marija Šarapova.

Melbourne - »Še nikoli nisem igrala tako dolgega dvoboja. Na smrt sem utrujena,« je dejala Halepova, ki je na poti do zmage s 4:6, 6:4 in 15:13 proti Američanki Lauren Davis rešila tri zaključne žogice. Igralki sta zadnji niz igrali več kot dve uri, srečo pa sta imeli, saj je bila temperatura nocoj v Melbournu znosnih 26 stopinj Celzija. Halepova se bo v naslednji partiji srečala z zmagovalko dvoboja med domačinko Ashleigh Barty in Japonko Naomi Osaka.

Marija Šarapova je kljub gladkemu porazu proti Nemki Angelique Kerber (6:1, 6:3) svoj nastop v Avstralija ocenila kot uspešnega. Po petnajstih mesecih odsotnosti se je vrnila med 50 najboljših igralk na svetu, primeri najboljših igralk na svetu pa jo motivirajo, da vztraja v tenisu. »Tukaj sem, ker hočem napredovati. Ko vidim Federerja, Nadala, sestri Williams, vem, da se lahko tudi jaz vrnem na vrh,« je dejal petkratna zmagovalka grand slamov, ki bo aprila dopolnila 31 let.

Roger Federer tudi v tretjem nastopu ni izgubil niza. S 3:0 je odpravil Aljaža Bedeneta, Nemca Jan-Lennarda Struffa in Francoza Richarda Gasqueta, ki 19-kratnemu prvaku največjih turnirjih ni odvzel niza že od leta 2011. »Drugi niz je bil kar izenačen. Tudi dvoboj ni bil lahek, zato sem moral do konca igrati zbrano,« je rutinirano opisal dvoboj 36-letni Federer, ki se bo za vstop v četrtfinale pomeril s 25-letnim Madžarom Martonom Fucsovicsom, 85. igralcem z lestvice ATP.

Podobno učinkovit je bil tudi Srb Novak Đoković, 15. nosilec, ki je Španca Alberta Ramosa ugnal s 6:2, 6:3, 6:3. »Čeprav rezultat deluje suvereno, sem se moral potruditi za vsako točko. Glede na to, da sem bil izven pogona pet mesecev, moram biti potrpežljiv in skromen v pričakovanjih,« je dejal Đoković, ki ga zdaj čaka Korejec Chung Hyeon, v morebitnem polfinalu pa Federer.

Enaindvajsetletni Hyeon (59. na ATP) je poskrbel za največje presenečenje doslej v moškem delu odprtega prvenstva Avstralije. V petih nizih - 5:7, 7:6, 2:6, 6:3, 6:0 - je izločil četrtopostavljenega igralca, leto mlajšega Alexandra Zvereva. Zanj je to prva zmaga nad top 10 igralcem v karieri. »Dal sem vse od sebe, saj sem si zelo želel zmage,« je povedal Korejec.