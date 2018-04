Isner pri skoraj 33 letih do prvega mastersa v karieri (VIDEO)

J. P.

Miami - Ameriški teniški dvometraš John Isner (208 centimetrov), ki bo konec meseca dopolnil 33 let, se je vrnil v elitno deseterico na svetovni jakostni lestvici ATP, pridobil je namreč kar osem mest in je po novem deveti, kar je izenačenje njegove najboljše uvrstitve v karieri. Takšen vzpon se mu je posrečil z zmago na mastersu v domačem Miamiju, zanj prvo na turnirjih te ravni. V finalu je po ogorčenem boju po skoraj natanko dveh urah in pol odpravil četrtopostavljenega in debelo desetletje mlajšega Nemca Alexandra Zvereva, od katerega je bil boljši s 6:7 (4), 6:4 in 6:4.



Najlepši trenutek v karieri

To je bil njun četrti medsebojni obračun na mastersih v zadnjih dveh letih, Američan je zmagal prvič in se tekmecu maščeval za lanski poraz v šestnajstini finala Miamija, tedaj so vse tri nize odločile šele podaljšane igre. Isner je zmogel kar 18 asov (tudi v zadnji točki dvoboja) in izničil vse tri nasprotnikove priložnosti za brejk, medtem ko je sam izkoristil dve od dvanajstih - po eno v drugem in tretjem nizu. Tudi Zverev se je, kljub finalnemu porazu, na svetovni lestvici povzpel za eno mesto, po novem je četrti. »To je bil najlepši trenutek v moji karieri,« je priznal Isner, z 32 leti in 11 meseci najstarejši zmagovalec prvega mastersa v karieri doslej.