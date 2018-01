Kavčič in Srebotnikova leto 2018 začela s porazom, Klepačeva z zmago

A. V.

Ljubljana - Drugi najvišje uvrščeni slovenski teniški igralec na lestvici ATP Blaž Kavčič je sezono 2018 začel na turnirju v Puneju z nagradnim skladom 561.000 ameriških dolarjev, v prvem krogu pa je 97. igralec sveta moral priznati premoč Nizozemcu Robinu Haaseju. Peti nosilec turnirja v Indiji je Kavčiča premagal s 7:6 (6) in 7:5.

Danes prvi nastop v letu 2018 čaka še Aljaža Bedeneta, najvišje uvrščenega Slovenca na lestvici ATP, ki se bo v prvem krogu turnirja v Dohi pomeril s Tunizijcem Malekom Jazirijem.

V Aucklandu je prvo tekmo že odigrala najboljša Slovenka Polona Hercog, ki je v prvem krogu premagala Belgijko Alison Van Uytvanck s 6:4 in 7:5. Naslednja tekmica Mariborčanke bo Belgijka Kirsten Flipkens, ki je uvodoma s 7:6 (5), 3:6 in 6:4 premagala Hrvatico Donno Vekić.

V konkurenci ženskih dvojic sta v Brisbanu zaigrali Katarina Srebotnik in Andreja Klepač. Srebotnikova je z Hao-Ching Chan s Tajvana izgubila proti Ukrajinki Nadija Kičenok in Avstralki Anastasii Rodionovo s 3:6, 7:6 (2) in 10:6, bolj uspešna je bila Klepačeva, ki je v paru s Španko Mario Jose Martinez Sanchez ugnala Japonko Shuko Aoyamo in Kitajko Zhaoxuan Yang s 6:1 in 6:3.