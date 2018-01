Kerberjeva naposled dočakala zmago, Zidanškova izpadla

N. Gr.

Sydney - Angelique Kerber je pred letom dni postala številka ena ženskega tenisa, a nato nikakor ni našla poti iz krize in zdrsnila po lestvici, zdaj pa je 29-letna Nemka začela sezono na najboljši možen način. V finalu WTA turnirja v Sydneyju je premagala Ashleigh Barty s 6:4 in 6:4 in se tako polna samozavesti odpravlja na OP Avstralije.

Tam pa ne bo Tamare Zidanšek, ki je v drugem krogu kvalifikacij Melbourna izpadla proti Nizozemka Lesley Kerkhove, ki je bila boljša s 6:4 in 6:2. Že pred Zidanškovo je kvalifikacije končala tudi Dalila Jakupovič. V drugem krogu je bila od Jakupovičeve boljša Tajka Luksiho Kumkhum s 6:3 in 6:4.