Klepačeva po šesto lovoriko

J. P.

Brisbane - Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je novo koledarsko leto začela zelo uspešno. Na milijonskem turnirju WTA v avstralskem Brisbanu se je namreč v navezi s Španko Mario Jose Martinez Sanchez prebila v finale v konkurenci dvojic, potem ko je v polfinalnem obračunu po hudem, skoraj dveurnem boju s 7:6 (3), 3:6 in 11:9 odpravila prvopostavljeno tajvansko-češko kombinacijo Yung-jan Chan in Andreo Hlavačkovo (od lani tudi z moževim priimkom Sestini). Klepačeva lovi šesto lovoriko v karieri, lani je z isto soigralko zmagala v Tokiu.

Četrtopostavljeni zmagovalki sta v statistiko vpisali po dva asa in dvojni napaki, poraženki nobenega neubranljivega servisa ob štirih dvojnih napakah. V zadnjem nizu sta Koprčanka in Španka zaostajali že s 3:6, nato pa s petimi zaporednimi točkami tehtnico vendarle nagnili na svojo stran. Zdaj ju v finalu čaka nepostavljena nizozemska dvojica Kiki Bertens in Demi Schuurs, ki je na žalost domačih navijačev v polfinalu - ravno tako po treh izenačenih nizih - odpravila drugi nosilki, Avstralki Ashleigh Barty in Casey Dellacqua.