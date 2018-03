Murray morda nazaj že pred poletjem

N. Gr., STA

Nica - Britanski teniški zvezdnik Andy Murray, ki je januarja v Melbournu prestal operacijo kolka, se bo na igrišča morda vrnil hitreje, kot je bilo sprva predvideno. Danes je namreč že začel trenirati, tako da bi lahko na igrišča tekmovalno spet stopil še pred poletjem.

Škot je januarja najprej odpovedal nastop na uvodnem turnirju za grand slam v Avstraliji, nato pa odšel na operacijo kolka, ki mu je pred tem dolgo povzročal težave. Sprva je dejal, da bo nared do poletne sezone tekmovanj na travi, zdaj pa kaže, da bo morda vse skupaj pospešil.

Zdaj 29. igralec sveta

»Andy Murray je prispel na našo akademijo konec tedna in bo ostal tu vsaj do prvega tedna v aprilu,« so sporočili iz teniške akademije Patricka Mouratoglouja v Nici.

Nekdanji prvi igralec sveta je tekmovalni dvoboj nazadnje odigral lani v Wimbledonu, ko je izgubil proti Samu Querreyju, zaradi prisilnega počitka pa je zdrsnil na 29. mesto lestvice ATP.