Na pesku Monte Carla Nadalu ni para (VIDEO)

N. Gr., STA

Stuttgart - Prvi igralec sveta Rafael Nadal je zmagovalec teniškega turnirja v Monte Carlu. Španec, ki je na poti do zmage ugnal tudi Slovenca Aljaža Bedeneta, je v finalu s 6:3 in 6:2 premagal Japonca Keija Nishikorija. To je bila zanj že 11. zmaga na tem turnirju, z njo je tudi ubranil prvo mesto na računalniški lestvici ATP.

Skupno je to zanj že 76. zmaga na turnirjih ATP, z 31. zmago pa je postal tudi rekorder na turnirjih serije masters. Doslej tudi nobenemu igralcu v zgodovini ni uspelo nobenega turnirja dobiti 11-krat.

Že naslednji teden bo imel možnost, da 11. osvoji tudi turnir v Barceloni, zagotovo pa bo prvi favorit tudi na mednarodnem prvenstvu Francije v Parizu.

Zdaj je pripravljen na nove izzive

»Sem na svojih igriščih, počutim se odlično. V zadnjih petih mesecih ni bilo tako, imel sem kar nekaj težav. A zdaj sem zdrav in pripravljen na nove izzive, a o Barceloni in Parizu še na razmišljam. Zdaj uživam v zmagi, to se ne zgodi vsak dan,« je po zmagi dejal Nadal, ki je igral svoj prvi turnir po januarju, ko je na odprtem prvenstvu Avstralije predal dvoboj Marinu Ćiliću.

Španec, ki je na pesku osvojil 36 zaporednih nizov, finala dveh povratnikov po poškodbi ni dobro začel, Japonec mu je kot prvi na turnirju vzel servis že v tretji igri, a je številka ena svetovnega tenisa hitro vrnila udarec, prešla v prednost in niz gladko dobila. Še manj dela je imela v drugem nizu, povedla je s 5:1 in dvoboj po 93 minutah mirno pripeljala do konca.

Za zmago v pokalu Fed Češka in ZDA

Čehinje so že po prvem dnevu vodile z 2:0, Julia Görges je v prvem nedeljskem dvoboju gostiteljicam vlila upanje, da bi prvič po letu 2014 zaigrale v finalu, potem ko je premagala Karolino Pliškovo, toda to je dokončno razblinila Petra Kvitova, s 6:2 in 6:2 je ugnala nekdanjo številko 1 svetovnega tenisa Angelique Kerber.

V igri dvojic sta Katerina Seniakova in Barbora Strycova prvi niz dobili s 7:5, nato pa sta Görgesova in Ana Lena Grönefeld dvoboj predali, tako da je bil končni izid 1:4. Češka se je šestič v zadnjih osmih letih uvrstila v finale, v vseh petih dosedanjih primerih je nato osvojila naslov.

Američanke bodo igrale za naslov. Foto. Reuters

Na drugem dvoboju med Francijo in branilkami naslova, reprezentantkami ZDA, je bil po prvem dnevu izid 1:1. Povedle so gostje, potem ko je Sloane Stephens s 7:6 in 7:5 premagala Pauline Parmentier, za izenačenje pa je poskrbela Kristina Mladenović z zmago nad Coco Vandeweghe z 1:6, 6:3 in 6:2. Za Američanko je bil to v pokalu Fed prvi poraz po 13 zaporednih zmagah.

V prvem nedeljskem dvoboju je Stephensova gladko odpravila Mladenovićevo, svojo priložnost pa je nato izkoristila Madison Keys, po izenačenem boju je bila boljša od Parmentierjeve.

ZDA so tako zabeležile jubilejno 30. uvrstitev v finale, doslej so 18-krat zmagale.