Nadal na pesku nadaljeval, kjer je lani končal

Monte Carlo – Teniški turnir iz serije masters v Monte Carlu je prvi v tej sezoni, ki ga je Rafael Nadal dokončal, španski as pa je že takoj tudi pisal zgodovino. V kneževini je na izjemen način osvojil že enajsto lovoriko, pri moških še nihče na posameznem turnirju ni zmagal tolikokrat. Po videnem v prejšnjem tednu ni dvoma – Nadal se je vrnil!



Le na OP Avstralije je letos nastopil Nadal, se tam spet poškodoval, doživel nov udarec, kakršnih je že povsem vajen, se skušal februarja vrniti na južnoameriškem pesku, a ni šlo, sledile so nove težave, zdaj, ko se sezona na njegovi najljubši podlagi začenja zares, pa se je vrnil spet na izjemni ravni. Začel je z Aljažem Bedenetom v 2. kolu, končal s Keijem Nišikorijem v finalu (6:3, 6:2), štiri igre, ki jih je osvojil najboljši slovenski igralec, so bile povsem na ravni, Japonec, Grigor Dimitrov v polfinalu in Karen Hačanov v osmini finala so vpisali po eno več, Dominic Thiem, eden najboljših igralcev na pesku, le dve, skupno jih je Nadal izgubil komajda 21 … Prav dvoboj z Avstrijcem je španski as označil za svojega najboljšega prejšnji teden, dejstvo pa je, da mu noben tekmec ni bil dorasel, z izjemo finalne partije, je prav vse Rafa začel s 3:0 in takoj vzpostavil premoč. Od lanskega 1. kola na Roland Garrosu je Španec na pesku osvojil 36 zaporednih nizov, v nobenem ni oddal več kot štiri igre.



Prevlada je res izjemna, lovorika v Monte Carlu pa posebna iz več vidikov. Vrnil se je po še eni v nizu poškodb, z 31. naslovom iz serije masters je spet sam na 1. mestu najuspešnejših v tej kategoriji (doslej je bil izenačen z Novakom Đokovićem), enajsta zmaga na istem turnirju pa je v moškem tenisu zgodovinska. Pri ženskah je Martina Navratilova osvojila enajstkrat Eastbourne in dvanajstkrat Chicago, pri moških je bil Rafa doslej rekorder z desetim naslovi v Monte Carlu, Barceloni in na Roland Garrosu. »Enajst lovorik, to je nekaj izjemnega. Težko si je sploh predstavljati ta dosežek. S tem turnirjem me veže edinstvena zgodovina. Prav poseben občutek bo ta pokal razstaviti v muzeju v moji akademiji. Z vidika osebnih občutkov je to gotovo ena mojih najpomembnejših lovorik,« je bil navdušen 31-letnik, ki je v Monte Carlu prvič slavil v sezoni 2005, bil nato nepremagljiv vse do leta 2012, njegovo vladavino sta nato prekinila Novak Đoković (2013 in 2015) ter Stan Wawrinka (2014), v zadnjih treh letih pa je spet nanizal tri naslove.



Spodbuden teden za Nišikorija



»Težko je opisati občutke, ko se vračaš po poškodbi in začneš peščeno sezono na takšen način,« je še poudaril Nadal ter ob tem nekaj spodbudnih besed namenil tudi Nišikoriju. Japonec jih vsekakor potrebuje, je pa bil turnir v Monte Carlu zanj izjemno pozitiven, saj se tudi sam vrača po poškodbi, zaradi težav z zapestjem je moral izpustiti dva turnirja za veliki slam zapored (OP ZDA in OP Avstralije), sezono je začel na challengerju v Newportu, turnir v Monaku pa kot 36. igralec sveta. »Za mano je odličen teden, vsekakor mi bo pomagal pri utrjevanju samozavesti, nujni za vrnitev na vrh. Za igranje na pesku moje zapestje še ni stoodstotno, a nekako gre, čeprav še čutim bolečino,« je dejal nekdaj že četrti na svetovni lestvici.



Finalista Monte Carla se zdaj selita v Barcelono, na turnir iz serije 500, kjer bi se lahko pomerila že kar v osmini finala, v četrtfinalu bi lahko dočakali dvoboj med Nadalom in Novakom Đokovićem, ki ga je prejšnji teden preprečil Thiem. Srb bo v Barceloni nastopil šele drugič v karieri, vrača se po 12 letih, da sprejme posebno povabilo v zadnjem hipu (na to bodo sicer zdaj računali na številnih turnirjih, in to za kar nekaj igralcev, ki se vračajo po poškodbah), se je odločil po izpadu v Monaku, kjer pa se je vendarle pokazal v bolj spodbudni podobi kot pred tem v Indian Wellsu in Miamiju. A tudi v Španiji ne bo sodil med favorite, ta vloga bo spet pripadla Nadalu, ki bo skušal tudi doma ponoviti dosežek iz Monte Carla.