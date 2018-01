Nadal v četrtem nastopu oddal prvi niz (VIDEO)

J. P.

Melbourne - Od slovenskih teniških igralk in igralcev je na uvodnem turnirju velike četverice, odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu, v konkurenci ostala zgolj še Velenjčanka Katarina Srebotnik med ženskimi dvojicami. Sinoči se je namreč v mešanih dvojicah že po uvodnem dvoboju poslovila tudi Andreja Klepač. V navezi z Američanom indijskih korenin Rajeevom Ramom je namreč naletela na najvišjo možno oviro, prvopostavljena Tajvanko Latisho Chan in Škota Jamieja Murraya, ki sta bila po srditem boju boljša s 4:6, 7:5 in 11:9. V tretjem delu sta imela poraženca že lepo zalogo (4:1), nazadnje sta vodila z 8:7, v končnici pa sta prva nosilca vendarle nagnila tehtnico na svojo stran.

Zato pa je v moški konkurenci v četrtem nastopu prvi niz oddal vodilni lopar sveta, Španec Rafael Nadal, ki je odpor 24. nosilca, Argentinca Diega Sebastiana Schwartzmana, strl po skoraj štirih urah za zmago s 6:3, 6:7 (4), 6:3 in 6:3. Najbolj razburljiv je bil drugi niz, v katerem je poznejši zmagovalec že vodil s 4:2, nato pa oddal dve igri na svoj začetni udarec, s čimer je tekmec izsilil »podaljšek«, v njem pa obdržal mirnejše živce in ni niti enkrat zaostajal. Po napeti končnici je dišalo tudi v zadnjem nizu, saj je imel Schwartzman dve žogici za brejk in izenačenje na 4:4, ki pa ju ni izkoristil. Rafa je zmagal v še četrtem medsebojnem obračunu z Argentincem, zdaj pa ga v četrtfinalu čaka šestopostavljeni Hrvat Marin Čilić, polfinalist Melbourna izpred osmih let.

IZIDI OP AVSTRALIJE



Moški posamično, osmina finala

Marin Čilić (Hrv, 6) : Pablo Carreno-Busta (Špa, 10) 6:7 (2), 6:3, 7:6 (0), 7:6 (3)

Rafael Nadal (Špa, 1) : Diego Sebastian Schwartzan (Arg, 24) 6:3, 6:7 (4), 6:3, 6:3

Kyle Edmund (VB) : Andreas Seppi (Ita) 6:7 (4), 7:5, 6:2, 6:3

Grigor Dimitrov (Bol, 3) : Nick Kyrgios (Avst, 17) ...

Ženske posamično, osmina finala

Carla Suarez-Navarro (Špa) : Anett Kontaveit (Est, 32) 4:6, 6:4, 8:6

Caroline Wozniacki (Dan, 2) : Magdalena Rybarikova (Slk, 19) 6:3, 6:0

Elise Mertens (Bel) : Petra Martić (Hrv) 7:6 (5), 7:5

Jelina Svitolina (Ukr, 4) : Denisa Allertova (Češ) ...

Mešane dvojice, 1/16 finala

Latisha Chan, Jamie Murray (Tajv, VB, 1) : Andreja Klepač, Rajeev Ram (Slo, ZDA) 4:6, 7:5, 11:9