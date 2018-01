Nadal v Melbournu še naprej kaže blestečo formo

A. V.

Melbourne - Prvi teniški igralec sveta Španec Rafael Nadal na odprtem prvenstvu Avstralije nadaljuje uspešne nastope. V dvoboju tretjega kroga je prvi nosilec proti 28. nosilcu, Damirju Džumhurju iz Bosne in Hercegovine, po le uri in 50 minutah igre izgubil le pet iger in zmagal s 6:1, 6:3 in 6:1.

Nadal, ki je lani na OP Avstralije izgubil v epskem finalu proti Švicarju Rogerju Federerju, je na poti do uvrstitve med najboljših 16 oddal le 21 iger. V nedeljo se bo pomeril s 24. nosilcem, Argentincem Diegom Schwartzmanom.

"Zelo sem bil osredotočen na svojo igro in vesel sem, da bom spet zaigral v nedeljo," je po zmagi dejal 31-letni Nadal, zmagovalec 16 turnirjev za veliki slam, ki je naredil le 18 neizsiljenih napak.