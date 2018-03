Navratilova BBC obtožila neenakopravnosti

J. P.

London - Legendarna teniška igralka Martina Navratilova je dvignila precej prahu z obtožbo britanske televizijske mreže BBC glede »šokantne« razlike v plačilu za komentiranje Wimbledona. Njen komentatorski kolega, Američan John McEnroe, je, kot je njene besede povzela STA, za enako delo prejel vsaj desetkrat višji znesek. Njej je v žep kapnilo okoli 15.000 funtov, McEnroeju pa med 150.000 in 199.999 funtov, kot je razvidno iz javno objavljenega seznama plačil komentatorjev mreže BBC.

Omrežje starih fantov

»Razen če John poleg Wimbledona za BBC ne počne še kopice drugih stvari,« je pikro pripomnila na češkem rojena nekdanja ameriška šampionka, ki so ji zagotovili, da imata z McEnroejem primerljivo komentatorsko plačo. »To je šokantno! Očitno je BBC še vedno omrežje starih fantov in očitno so moški glasovi bolj cenjeni kot ženski,« je dodala in prilila olje na ogenj že tako razgreti razpravi o enakopravnosti spolov, potem ko so lani pri BBC obelodanili, da je pri njih med 14 najbolje plačanimi kar dvanajst moških.

BBC obtožbe zavrača

Pri BBC so se na obtožbe odzvali, češ da sta pogodbi neprimerljivi: »Martina je ena od naših številnih občasnih komentatorjev, s katerimi imamo fiksno določen obseg dela, in je tudi plačana po številu nastopov.« Pojasnili so, da je Navratilova, devetkratna zmagovalka na »sveti travi«, med lanskim Wimbledonom delala desetkrat, vključno s komentiranjem treh turnirjev v živo, medtem ko je bil McEnroe »celoten turnir v stalni pripravljenosti« in je imel precej več na pladnju.