Nekatere točke bodo z drugega sveta

Ljubljana – Pazite, kaj si zaželite, lahko se vam uresniči. Nekako tako bi lahko rekli za Aljaža Bedeneta, ki si je ob koncu lanskega leta zaželel, da bi se pomeril z Rogerjem Federerjem. S Švicarjem bo zdaj tudi zares zaigral, škoda le, da ne v sklepnem delu kakšnega turnirja, ampak v 1. kolu OP Avstralije. Dvoboj bo jutri ob 9.uri po srednjeevropskem času.



Uvodni turnir za veliki slam v sezoni se je začel ponoči po slovenskem času, a vsi trije naši igralci (Tamara Zidanšek in Dalila Jakupović sta izpadli v 2. kolu kvalifikacij) bodo dvoboje 1. kola odigrali drugi dan. Seveda se bo na očeh svetovne javnosti znašel Bedene, ki se bo pomeril z branilcem naslova Federerjem, njuna partija bo odprla večerni spored v areni Rod Laver. »Res sem si želel, da bi se enkrat pomeril z Rogerjem, saj je edini od velike četverice, s katerim še nisem igral. Po mojem mnenju gre za najboljšega igralca v zgodovini, edinstven je zaradi svojega sloga igre, z njim se zdi tenis zelo preprost šport. Veselim se dvoboja,« pravi Bedene o soočenju z zmagovalcem 19 turnirjev za veliki slam, ki bo eden glavnih favoritov turnirja, četudi sam Švicar meni, da ni naravno, da mu pri 36 letih pripada takšna vloga.



Kako se lotiti dvoboja s takšno legendo, ko se znajdeš v položaju velikega avtsajderja? »Dobra stvar je, da nimam česa izgubiti. Na tekmo se bom poskusil pripraviti kot na vsako drugo, rad pa bi se čim bolj približam svojemu maksimumu, želel bi najti popolnost. Če bom igral res najboljši tenis, potem mu lahko povzročam težave. Stremel bom k temu, vem pa, da bo to težko, vem, da bodo kakšne točke z drugega sveta, da bo to povsem drugačen dvoboj kot s katerimkoli drugim tekmecem,« odgovarja Ljubljančan, ki upa na pozitivno živčnost pred dvobojem. »Doslej treme v dvobojih z zvezdniškimi tekmeci nisem imel, ne vem pa, kako bo proti Rogerju. Rad bi videl, česa sem sposoben, ko je moja igra agresivna, ko noge delajo, kot je treba, ko je fokus na najvišji ravni. Tega žal doslej nisem velikokrat pokazal, sem pa bil v zadnjem dvoboju z Đokovićem enakovreden v prvem nizu, lahko bi ga tudi dobil. To bo vsekakor dobra preizkušnja in izkušnja, če se slučajno ponudi kakšna priložnost, pa jo bom skušal izkoristiti,« pravi Bedene, ki je imel lani v drugem delu sezone kar nekaj težav s kolenom, to je zdaj stoodstotno, ni pa še takšno počutje na igrišču.



Pred OP Avstralije je tako odigral dva turnirja in vpisal zmago ter dva poraza. »Prvi namen je bil, da spet zaigram, da vidim, kakšno je stanje. Lani sem dolgo nastopal poškodovan in tudi na teh dveh turnirjih se mi je v podzavesti nenehno zastavljalo vprašanje, kako bo s kolenom, še vedno sem zaradi njega nekoliko previden. Smo pa naredili korak naprej v teniški igri, zato se veselim ne le OP Avstralije, ampak tudi vseh naslednjih turnirjev, saj vem, da bi bilo lahko še bolje kot prejšnja leta,« še dodaja najboljši slovenski igralec, ki je lahko navkljub dežju, ki je zadnje dni močno oviral kvalifikacijske dvoboje, opravil vse načrtovane treninge, zdaj pa komaj čaka, da se turnir, na katerem še nikdar ni preskočil 1. kola, zanj začne.



Pred Bedenetom bosta na igrišče stopila preostala Slovenca, tako Blaž Kavčič kot Polona Hercog se bosta merila v tretjih dvobojih dneva. Ljubljančana čaka 29. nosilec Richard Gasquet, proti kateremu je izgubil oba dosedanja medsebojna dvoboja, Hercogova pa se bo prvič pomerila z Jekaterino Aleksandrovo. Štajerka je pred OP Avstralije odigrala en turnir, v Aucklandu, in pokazala spodbudno formo, v četrtfinalu je izgubila s poznejšo zmagovalko Julio Görges. »S predstavo v Aucklandu sem bila dokaj zadovoljna in upam, da mi bo uspelo formo prenesti tudi na Melbourne. Z Aleksandrovo se še nisem pomerila, tako da bo to en nov izziv, mi pa razmere tu ustrezajo in nared sem za prvi dvoboj,« razmišlja Hercogova, ki je doslej dvakrat igrala v 2. kolu, tako da je bil od slovenske trojice najuspešnejši v Melbournu doslej Kavčič, enkrat udeleženec 3. kola, v katerem ga je ugnal Jo-Wilfried Tsonga.