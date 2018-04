Ni vedel, da je spet prvi na svetu

Valencia – Potem ko se je Rafael Nadal v ponedeljek spet vrnil na prvo mesto svetovne teniške lestvice, se bo danes še na igrišča, s katerih je bil odstoten vse od konca januarja, natančneje od četrtfinala OP Avstralije, v katerem se je proti Marinu Čiliću poškodoval in se na začetku petega niza tudi vdal. Danes bo zaigral v četrtfinalu Davisovega pokala, v katerem Španija v Valencii gosti Nemčijo.



Nadal je po poškodbi stegenske mišice v Melbournu načrtoval vrnitev na turnejo ATP že konec februarja v Acapulcu, a so mu nove zdravstvene preglavice to preprečile, vse skupaj se je zavleklo še za dober mesec dni. »Težavna dva meseca sta za mano, a zdaj sem vesel, da sem nazaj. Upam, da bo to pozitiven konec tedna zame, da ne bo novih poškodb. Po lanskem turnirju v Šanghaju so bile stvar res zapletene,« je dejal Rafa, na vprašanje, kako blizu je stoodstotni pripravljenosti, pa odgovoril: »V šoli nisem bil najboljši pri matematiki, tako da ne bi govoril o odstotkih. Sem pa tu, da igram, kot najbolje lahko. Moja ideja in želja sta vseskozi bili, da bom igral tu, seveda pa je treba biti do poškodb vedno spoštljiv. Verjamem, da sem nared, zadnje dni se telesno počutim dobro in mislim, da igram dobro.«



Dvoboji v Davisovem pokalu – danes se bo pomeril s Philippom Kohlschreiberjem, v nedeljo pa v težko pričakovani partiji s četrtim igralcem sveta Aleksandrom Zverevom – bodo za Španca zelo pomemben pokazatelj, kje je ta čas, tik pred selitvijo turneje na pesek, kjer bo branil ogromno število točk, saj je bil lani tako rekoč nepremagljiv, le v četrtfinalu Rima ga je ugnal Dominic Thiem. Osvojil pa je turnirje v Monte Carlu, Barceloni, Madridu in pariški Roland Garros, kar pomeni, da se bo zelo težko pred prehodom na travo obdržal na 1. mestu svetovne lestvice, četudi Roger Federer tudi letos izpušča ves peščeni del.



Na pesku nepremagan



Zanimivo sicer, da Nadal v ponedeljek sploh ni vedel, da je spet prvi igralec sveta. »Iskreno povedano, res nisem. Ko sem se nazadnje, sem bil zelo vesel, če ne igraš, pa si nekako odrezan od vsega tega, od uvrstitev, točk, ne želiš razmišljati o teh stvareh,« je pojasnil španski as, ki v Davisovem pokalu doslej na pesku še ni doživel poraza, dobil je vseh 17 dvobojev, ki jih je odigral, pa tudi sicer je njegova statistika skorajda brezhibna, saj je izgubil le eno partijo, daljnega leta 2004, ko ni bil še niti polnoleten.



Za Nadala bo to prvi reprezentančni nastop v tem olimpijskem ciklusu, prav tako kot za Davida Ferrerja, ki ga bodo gledalci sprejeli z enakim navdušenjem, saj gre za domačina, kapetan Sergi Bruguera pa mu je dal prednost pred dvema višje uvrščenima na lestvici ATP, Roberto Bautista Agut in Feliciano Lopez. Ferrer bo danes odprl špansko-nemški četrtfinale v dvoboju z nepredvidljivim Sašo Zverevom.



V preostalih treh partijah se bodo merili branilci naslova Francozi in Italijani, Američani in Belgijci ter Hrvati in Kazahstanci. Naši južni sosedje, ki so pred dvema sezona gostili finale z Argentino, imajo tako spet lepo priložnost za odličen rezultat v tem tekmovanju, kapetan Željko Krajan ima na voljo tretjega igralca sveta Marina Čilića in Borno Ćorića, ki je v ponedeljek z 28. mestom dosegel svojo najboljšo uvrstitev na lestvici ATP, potem ko je odlično nastopil v Indian Wellsu (polfinale) in Miamiju (četrtfinale).