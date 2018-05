Njeno življenje vredno hollywoodskega filma

Madrid – Prenekatera športnica z materinstvom dobi nov zagon, novo motivacijo, novo moč in dosega morda celo boljše rezultate, kot jih je pred rojstvom otroka. A niso vse zgodbe tako lepe, o tem bi lahko veliko povedala nekdaj prva teniška igralka sveta Viktorija Azarenka, ki ji družinske razprtije uničujejo kariero. Včeraj je prvič po lanskem Wimbledonu tako spet zaigrala zunaj ZDA.



Belorusinja se je junija lani pol leta po rojstvu sina Lea vrnila na turnejo, zaigrala na Mallorci in v Wimbledonu, s tem pa je bilo zanjo konec nastopov vse do letošnjega marca, ko je nastopila v Indian Wellsu in Miamiju. Vmes se je namreč zapletla v nič kaj prijazno bitko za skrbništvo nad sinom, potem ko se je razšla z očetovim otrokom. Po sodnem odloku Leo ni smel zapuščati države Kalifornije, posledično je ni niti Azarenka, sin ima seveda prednost pred kariero, četudi si je nekdanja dvakratna zmagovalka OP Avstralije zelo želela vrniti na teniška igrišča. »Nikomur ne bi privoščila, da doživi kaj takšnega, kot sem sama. Nekega dne bom napisala knjigo, saj gre za pravi hollywoodski scenarij. Škoda za vse, kar se dogaja, res ni prijetno, a tudi to je del življenja. Še vedno sem stara le 28 let, veliko igralk je prek 30, zato imam še čas. Sem pa presenečena, da sem ob vseh izzivih ostala mirna in optimistična,« je potarnala pred kratkim in dodala, da se težko osredotoča na tenis. Kolikor ga pač tekmovalno igra.



Ko ga je, je bila odlična, ženski tenis potrebuje takšne igralke, kot je Azarenka, kar je pokazala tudi v Miamiju, kjer se je prebila vse do polfinala, na poti pa izločila štiri nosilke, Madison Keys (14), Anastasijo Sevastovo (20), Agnieszko Radwansko (30) in Karolino Pliškovo (5), izgubila je šele – tako kot pred tem v Indian Wellsu – z zadnjo zmagovalko OP ZDA Sloane Stephens. Zdaj jo bomo spet več videli na igriščih, v sodni bitki je očitno prišlo do napredka (o tem sicer noče več govoriti), tako da bo igrala na petih evropskih turnirjih, začenši z Madridom, kjer je v 1. kolu ugnala Aleksandro Krunić.



Na pesku spet po dveh letih



»Konec aprila sem izvedela, da grem lahko s sinom v Evropo. Težko opišem, kako zelo vesela sem bila, ko sem sedla na letalo. Rim, Pariz, Mallorca, Wimbledon so še na mojem sporedu,« je pojasnila ta čas s štirimi rezultati še vseeno 99. igralka sveta, ki je včeraj odigrala prvi dvoboj na pesku po skoraj dveh letih.



»Potrebujem več turnirjev, več dvobojev, da spet ujamem pravi ritem. Čas bo prinesel svoje. V številnih stvareh lahko še napredujem, a začetek vendarle je. S tega vidika mi je dal Miami veliko zadovoljstva. Brez pravih priprav, brez stanovitnosti, dvobojev je bila moja igra na visoki ravni. To mi daje spodbudo,« je ocenila Azarenka, ki bo lahko bolje ocenila, kako visoko sodi ta čas na oranžni podlagi po naslednjem dvoboju, s šesto igralko sveta Karolino Pliškovo, ki je v Madrid pripotovala kot zmagovalka Stuttgarta. »Ne želim imeti previsokih pričakovanj, seveda pa bi rada videla, kaj zmorem. Najpomembneje je, da ostanem potrpežljiva,« se zaveda beloruska igralka, ki se sicer na trdi podlagi znajde veliko bolje kot na peščeni.