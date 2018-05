Nole spet posegel po preverjeni formuli

Ljubljana – Nekdaj prvi igralec sveta Novak Đoković je daleč od nekdanje slave, še vseeno pa zelo pogosto v središču pozornosti, saj teniški navijači z zanimanjem spremljajo njegova (neuspešna) prizadevanja, da bi se vrnil na vrh. Pred Srbom sta dva zelo pomembna meseca, saj lani po Wimbledonu ni več igral, do sredine julija bi lahko zdrsnil zelo globoko.



Že naslednja dva turnirja iz serije masters – v Madridu, ki se začenja jutri, in Rimu – bosta pri Srbu posebej podčrtana, saj se je lani v Španiji prebil v polfinale, v Italiji pa v finale, tako da bo branil skoraj tisoč točk (960), če jih bo ubranil zgolj peščico, bi lahko toliko nazadoval, da ga na Roland Garrosu ne bo med nosilci (ta čas je še vedno na 12. mestu). To pa seveda pomeni, da bi bilo lahko njegovo delo že takoj na začetku zelo oteženo. Nole je ta čas pač le bleda senca nekdanjega asa, njegova samozavest je omajana do te mere, da doživlja zares nevsakdanje poraze, nazadnje denimo proti Martinu Kližanu, pred tem Benoitu Pairu, Taru Danielu …



Težave s tem priznava tudi sam. »Vedno sem verjel vase, zato sem tudi lahko uresničil vse svoje otroške sanje, a moja samozavest ni več na najvišji ravni. To seveda ni presenetljivo glede na pomanjkanje dobrih rezultatov v zadnjem obdobju. Vse, kar lahko storim, je, da trdo delam in si spet povrnem samozavest. Za to potrebujem nekaj dobrih dvobojev oziroma en dober turnir. Plamen strasti v meni še ni ugasnil, še vedno verjamem vase,« je pred dnevi doma v Beogradu novinarjem pojasnjeval Đoković, za katerim je težavno obdobje skorajda dveh let. Vse se je pač začelo po zmagi na Roland Garrosu 2016, ko je dopolnil karierni veliki slam, po letošnjem OP Avstralije so mu zdravniki opravili tudi poseg na komolcu, njegova vrnitev pa se je izkazala za veliko težjo, kot smo jo nazadnje videli pri Rogerju Federerju in že neštetokrat pri Rafaelu Nadalu. Po dolgem času je sicer na zadnjih turnirjih spet zaigral brez bolečin, a rezultatov ni bilo.



Nižja pričakovanja, ne pa ambicije



»Da igram, je bila moja odločitev, saj sem pogrešal tenis, a sem se na igrišča vrnil prehitro. Povlekel sem napačno potezo, kar se mi je vrnilo kot bumerang, a potem so se stvari le obrnile na bolje. Rezultata v Barceloni in Monte Carlu sicer nista bila takšna, kot si želim in kot jih ljudje od mene pričakujejo, ampak vse skupaj je proces, v katerem skušam biti čim bolj pozitiven. Sicer pa so se po vsem, kar se je dogajalo v zadnjih slabih dveh letih, pričakovanja znižala, potem ko je bilo nekaj sezon vse razen finala zame neuspeh. Kljub vsemu pa se niso znižale moje ambicije in motivacija. Želim spet igrati na najvišji ravni,« pojasnjuje 30-letnik, ki je letos kar trikrat izgubil uvodni dvoboj.



Celotno dogajanje je potegnilo za sabo posledice, saj sta trenerski štab zapustila Andre Agassi in Radek Štepanek, Nole pa je spoznal, da je najboljša vrnitev h koreninam. Najprej se mu je spet pridružil tvorec vseh uspehov Marjan Vajda, minuli teden se je vrnil tudi strokovnjak za telesno pripravo Gebhard Gritsch, od nekdanje šampionske ekipe manjka le še slovenski zet Miljan Amanović, fizioterapevt, ki zdaj sodeluje z Milošem Raonićem. »Načrt imamo do konca peščene sezone, potem pa bomo analizirali položaj in naredili nove … Seveda upamo na najbolje,« se nadeja, da bo že preverjena formula spet delovala, Đoković, saj lahko na prihodnji turnirjih le tako računa na boljše rezultate, potem ko letos še ni prišel dlje od osmine finala.