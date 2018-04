Po šestih letih Polona Hercog spet v finalu turnirja WTA (VIDEO)

J. P.

Istanbul - Najvišje rangirana slovenska tenška igralka Polona Hercog se je prebila v jutrišnji finale turnirja WTA z nagradnim skladom četrt milijona ameriških dolarjev v Istanbulu. V polfinalu je po uri in pol razmeroma neizenačene igre brez težav, s 6:4 in 6:2, odpravila ravno tako nepostavljeno Grkinjo Mario Sakkari, ki je na svetovni jakostni lestvici 27 mest više kot 27-letnica iz Pesnice pri Mariboru (48./75. mesto). Tekmici si nista pred tem na nasprotnih straneh mreže stali še nikoli.



V finalu z 32-letno Francozinjo

Pet asov in izkoriščene tri od osmih priložnosti za brejk so tehtnico nagnili na Polonino stran. Mlada, 22-letna Grkinja je primazala en sam neubranljiv udarec in ni v štirih poskusih vpisala niti enega brejka. Hercogova tako nadaljuje odlične predstave na turnirju, v štirih obračunih je doslej skupaj oddala en sam niz in med drugim izločila tudi drugopostavljeno Rusinjo Svetlano Kuznjecovo. V jutrišnjem finalu jo čaka še obračun z ravno tako nepostavljeno Francozinjo Pauline Parmentier, ki je s 6:3 in 6:4 ugnala turnirsko številko 7, Romunko Irina-Camelio Begu.

Vzpon na svetovni lestvici

Slovenka in Francozinja sta se doslej pomerili le enkrat, pred sedmimi leti je bila v šestnajstini finala Bogote uspešnejša Hercogova, ki je na svetovni jakostni lestvici uvrščena 47 mest više kot 32-letna Parmentierjeva. V ponedeljek se bo Polona na razpredelnici precej povzpela, vsaj na 62. mesto, v primeru osvojene lovorike pa celo v neposredno bližino elitne petdeseterice, na 55. mesto. Doslej se je v štirih (posamičnih) finalih turnirjev WTA veselila dveh trofej - julija leta 2011 in 2012 dvakrat v švedskem Båstadu.



Tekmico stiskala ves čas

»Dvoboj sem odprla zelo agresivno in izkoriščala priložnosti, predvsem na 'forehandu', ki je moj močnejši udarec. Tekmico sem ves čas stiskala in si le tu in tam privoščila kako neizkoriščeno priložnost. Taktično sem se dobro pripravila na dvoboj. Občutek, da sem po toliko letih spet v finalu, je fenomenalen, tudi samozavest se s tem dviguje. Grem korak za korakom, trenutno mi je najpomembneje, da igram dober tenis. Z igro sem zelo zadovoljna in posledično še bolj motivirana za prihodnje dvoboje in preostanek sezone,« je strnila vtise Polona Hercog.