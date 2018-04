Polona Hercog ostala brez tretje lovorike (VIDEO)

J. P.

Istanbul - Najvišje uvrščena slovenska teniška igralka Polona Hercog je na turnirju WTA z nagradnim skladom četrt milijona amerških dolarjev v Istanbulu petič doslej nastopila v finalu tekmovanja te kakovostne ravni, prvič po dolgih šestih letih, in morala še tretjič na kolena. Na zadnji stopnički je namreč premoč priznala izkušeni 32-letni Pauline Parmentier, ki je bila po dveh urah in četrt igre boljša s 6:4, 3:6 in 6:3. Francozinja je resda na svetovni jakostni lestvici rangirana kar 47 mest niže (122./75. mesto), a je bila nekoč že 40. lopar sveta, razveselila pa se je svoje tretje turnirske zmage, prve po skorajda desetletni suši. Kadar se je prebila v finale, je bila v njem tudi uspešna.



Jutri skok na 62. mesto

Polona, ki se bo na jutrišnji najnovejši svetovni jakostni lestvici povzpela do 62. mesta (v primeru finalne zmage bi se še sedem mest više), ostaja pri dveh turnirskih trofejah, obe je - zaporedoma v letih 2011 in 2012 - ujela v švedskem Båstadu. Tekmici sta si na nasprotnih straneh mreže stali drugič doslej, prejšnjič, pred sedmimi leti v Bogoti, je bila po ogorčenem boju uspešnejša Slovenka. Letos je Parmentierjeva na poti do finala Istanbula med drugim izločila tudi prvo nosilko Caroline Wozniacki, Hercogova pa drugopostavljeno Svetlano Kuznjecovo. Danes je 27-letnica iz Kamnice pri Mariboru svojo priložnost zapravila v tretjem nizu, ko je najprej tekmici odvzela igro na njen servis za vodstvo z 2:1, nato pa tudi sama Francozinji dovolila tri zaporedne brejke.