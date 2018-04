Prispevek Blaža Role bo v prihodnje nujen

Ljubljana – Potem ko je slovenska moška teniška reprezentanca še nedavno sanjala o tem, da bi se lahko borila za napredovanje v svetovno skupino Davisovega pokala, je ta čas jasno, da je veliko bolj realen boj za obstanek v II. evro-afriški. Če Blaž Rola v prihodnje ne bo igral pogosteje (redno), kapetana Miho Mlakarja gotovo ne čaka prijetna naloga.



V Davisovem pokalu je vse odvisno od tega, kateri igralci so na voljo kapetanom, kako gledajo na to tekmovanje, koliko jim pomeni, kakšno je njihovo zdravstveno stanje, kako naporen urnik imajo. Predlanski zmagovalci Argentinci, pri katerih odtlej ne igra Juan Martin del Potro, so tako letošnjo sezono začeli v I. ameriški skupini, Švica, ki ima na papirju z Rogerjem Federerjem in Stanom Wawrinko eno najmočnejših ekip, se vse od lovorike 2014 vsako leto bori za obstanek med elito in se bo tudi letos, velesila Španija je bila nekaj časa celo članica I. evro-afriške skupine, ko je bila v njej denimo tudi Slovenija …



Vsaka odsotnost najboljših se pozna, naši reprezentanci še toliko bolje, ker je baza zares ozka. Obžalovanje, da se Slovenija nikdar ni zbrala v najmočnejši postavi, bo vedno večje, Aljaž Bedene, Grega Žemlja, Blaž Kavčič in Blaž Rola so bili vsi med najboljšimi 80 igralci sveta, a nikdar niso zaigrali skupaj. Takšna ekipa bi gotovo lahko imela visoke ambicije, a najprej dolgo časa ni želel nastopati Bedene, zdaj ko se je odločil za vrnitev, pa je ostal tako rekoč sam. Žemlja je lani končal kariero, Kavčič letos zelo ponesrečeno reprezentančno zgodbo, Rola pa je vedno nezanesljiv. Morda bo svoj pogled spremenil pod vplivom trenerja Žemlje, ki se je res vedno odzval kapetanovemu klicu in bi tako lahko potrkal na Ptujčanovo vest. Seveda pa bo ob tem tudi pomembno, da bo Rola v dobri formi, kar februarja v 1. kolu ni bil, tako da je njegov prispevek izostal, a v zadnjem času so njegovi rezultati spet boljši.



Dvojice stalna težava



»Vsekakor upam, da bo 'Rolca' v prihodnje igral, veliko smo se z njim že pogovarjali. Ideja je, da bi v naslednjih sezonah z Aljažem skupaj pisala to zgodbo. Z njim, če bi igral na pričakovani ravni, bi lahko računali tudi na vrnitev v I. evro-afriško skupino, brez njega moramo imeti srečo že za obstanek v drugi. Močno nas tepe tudi dejstvo, da nismo dobri v dvojicah in tu bomo vsekakor skušali kaj narediti,« razmišlja Mlakar, ki si je močno oddahnil, ker se je ekipa v njegovem premiernem letu na kapetanskem položaju rešila pred padcem v tretjo skupino.



»To bi bil velik udarec. Če igraš na najnižji ravni, je potem tudi veliko težje motivirati igralce, eno sezono izgubiš za vrnitev, če ti ta seveda uspe takoj … Res bi bilo neprijetno. A obstali smo, zdaj lahko upamo, da bomo imeli za prihodnjo sezono boljši žreb, kot smo ga imeli za to, saj naši februarski tekmeci Poljaki ne sodijo ravno v to skupino. Prav tako pa si želim, da bi ob Bedenetu in Roli tudi ostali trije pokazali več, vsi so bili že precej višje na svetovni lestvici, a so imeli težave s poškodbami, niso igrali, to vpliva na samozavest itd,« še pravi Mlakar, ki ima tako kot Bedene, Nik Razboršek, Tom Kočevar Dešman in Mike Urbanija pogodbo z zvezo do leta 2020.