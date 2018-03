Proti Turkom v Portorožu

J. P.

Ljubljana - Slovenska moška teniška reprezentanca bo dvoboj za obstanek v drugi evro-afriški skupini Davisovega pokala s Turčijo odigrala na Obali. Obračun bo v soboto in nedeljo, 7. in 8. aprila, na peščenih igriščih Športnega centra Marina SR v Portorožu. Sobotni program se bo začel ob 10. uri, nedeljski uro pozneje.

Poljaki premočni

Pred tremi leti so slovenski »loparji« v Portorožu že odigrali dvoboj prve evro-afriške skupine z Izraelom (2:3), letos pa so v drugi skupini minuli mesec pokleknili pred Poljsko (2:3), zdaj pa bodo proti Turkom odločili, kdo bo tudi v prihodnji sezoni nadaljeval na tej tekmovalni ravni, kdo pa bo izpadel v tretjo evro-afriško skupino.

Edini cilj: zmaga

Kapetan slovenske izbrane vrste Miha Mlakar, ki proti Poljakom ni mogel računati na pomoč drugega najvišje rangiranega igralca (za povratnikom Aljažem Bedenetom, ki je prispeval obe točki), Blaža Kavčiča, bo tokrat skušal zbrati vse najboljše obraze, edini zastavljeni cilj pred obračunom pa je seveda zmaga.

Turki vajeni bitk za obstanek

Turki so uvodoma premoč priznali Zimbabveju (1:3), gonilni sili ekipe pa sta mlada igralca, 22-letni Cem Ilkel (272. na svetovni jakostni lestvici) in še leto mlajši Altuk Celikbilek (407). Turčija je v zadnjih letih vajena stalnih bitk za obstanek, predlani je bila v neposrednem obračunu boljša od Bolgarije in lani od Cipra.