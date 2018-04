Rafael Nadal spet št. 1

Švicarski teniški as Roger Federer je sestopil s prestola po zgodnjem porazu na mastersu v Miamiju.

J. P.

Ljubljana - Na vrhu teniške svetovne jakostne lestvice ATP je ponovno prišlo do spremembe. Švicar Roger Federer, ki je pred slabim mesecem in pol postal najstarejša številka 1 moškega tenisa, je sestopil s prestola in ga vrnil Špancu Rafaelu Nadalu, ki po januarskem odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu še ni zaigral. Federer se je, nasprotno, udeležil zadnjih dveh mastersov onkraj »luže«, a v Indian Wellsu v finalu pokleknil pred Argentincem Juanom Martinom del Potrom, v Miamiju pa že v šestnajstini finala pred nepostavljenim Avstralcem Thanasijem Kokkinakisom.



Rola 22 mest navzgor

Največji skok se je seveda posrečil sinočnjemu zmagovalcu Miamija, ameriškemu dvometrašu Johnu Isnerju, ki je s sedemnajstega napredoval na deveto mesto in izenačil svojo najboljšo uvrstitev v karieri. Mesto pa je pridobil tudi finalni poraženec, zdaj četrtouvrščeni 20-letni Nemec Alexander Zverev. V elitni deseterici so še naprej zastopniki desetih držav, od tega šestih evropskih. Med Slovenci sta Aljaž Bedene (48. mesto) in Blaž Kavčič (127.) zadržala uvrstitvi, kar za 22 mest pa je napredoval Ptujčan Blaž Rola, ki je pred tednom dni na challengerju v kitajskem Qujingu klecnil šele v finalu.



LESTVICA ATP

1. (2.) Rafael Nadal (Špa) 8770 točk

2. (1.) Roger Federer (Švi) 8670

3. (3.) Marin Čilić (Hrv) 4985

4. (5.) Alexander Zverev (Nem) 4925

5. (4.) Grigor Dimitrov (Bol) 4635

6. (6.) Juan Martin del Potro (Arg) 4470

7. (7.) Dominic Thiem (Avs) 3665

8. (8.) Kevin Anderson (JA) 3390

9. (17.) John Isner (ZDA) 3125

10. (9.) David Goffin (Bel) 3110

48. (48.) Aljaž Bedene (Slo) 1027

127. (127.) Blaž Kavčič (Slo) 433

193. (215.) Blaž Rola (Slo) 302