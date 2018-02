Roger Federer bo od ponedeljka najstarejša št. 1 svetovnega tenisa 

J. P.

Rotterdam - Švicarski zvezdnik Roger Federer bo v ponedeljek postal najstarejša številka 1 svetovnega tenisa, doslej je bil to Američan Andre Agassi, ki je bil leta 2003 star 33 let in 131 dni. Na vrhu jakostne lestvice bo 36-inpolletni veteran zamenjal Španca Rafaela Nadala, ki se je na čelo vrnil lanskega avgusta. Federer bo prvi lopar sveta že četrtič v karieri - po letih 2004, 2009 in 2012, v katerih je osvojil tudi laskavo lovoriko v Wimbledonu. Od prvič (2. februar 2004) je minilo že debelih štirinajst let, od zadnjič (oktober 2012) skoraj pet let in pol.

Roger je rekorder že po številu osvojenih turnirjev velike četverice in uvrstitev v finale grand slamov, po zaslužku od nagrad in po številu tednov na čelu svetovne razpredelnice, zdaj je postal še najstarejša št. 1. To se mu je posrečilo z zmago v četrtfinalu turnirja ATP v Rotterdamu, v katerem je sicer proti nepostavljenemu domačemu adutu Robinu Haaseju slabše začel, a zelo prepričljivo nadaljeval do končnega uspeha (4:6, 6:1, 6:1), za katerega je potreboval zgolj 80 minut. Tudi v polfinalu bo pričakal nepostavljenega nasprotnika, bodisi Italijana Andreasa Seppija bodisi Rusa Danila Medvedjeva.