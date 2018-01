Roger Federer v Melbournu ubranil naslov

V finalu je po treh urah igre v petih nizih s 6:2, 6:7 (5), 6:3, 3:6 in 6:1 premagal šestega nosilca, Hrvata Marina Čilića.

A. V., STA

Melbourne - Roger Federer je na odprtem prvenstvu Avstralije v tenisu ubranil naslov in osvojil že 20. turnir za veliki slam v karieri. Švicar, sicer drugi nosilec v Melbournu, je v finalu po treh urah in treh minutah igre v petih nizih s 6:2, 6:7 (5), 6:3, 3:6 in 6:1 premagal šestega nosilca, Hrvata Marina Čilića.

Šestintridesetletnik je še šestič osvojil OP Avstralije, skupno pa 20. grand slam, medtem ko 29-letni Čilić ostaja pri eni zmagi na turnirjih velike četverice, leta 2014 je osvojil OP ZDA.

Federer je dvoboj odločno začel in povedel s 4:0, preden je Čiliću uspelo dobiti prvo igro, a po le 24 minutah je Fedex ekspresno dobil niz s 6:2. V drugem nizu se je Čilić prebudil in čeprav je uvodni niz kazal, da bo šlo za dolgočasen dvoboj, v katerem bo branilec naslova dominiral, se je igra dodobra razživela in zmagovalca je odločila šele podaljšana igra. Čilić je bil boljši in je niz odločil v svojo korist.

V tretjem nizu se je zdelo, da ima Federer odgovor na napad Hrvata za končno slavje, niz je dobil s 6:3, se je Čilić še enkrat več vrnil v igro, v četrtem nizu gladko odbil napad drugega nosilca in prišel do zmage s 6:3. Tako je o zmagovalcu v Melbournu podobno kot lani vnovič odločal peti niz. Tokrat Švicar ni dopustil nobenega presenečenja, svojo igro je dvignil še za eno letvico in že takoj odvzel tekmecu začetni udarec za vodstvo z 2:0, na koncu je odločilni niz gladko dobil s 6:1 za svoje še šesto slavje na igrišču Roda Laverja.

Federer, ki je svoj vnovični zmagovalni pohod začel z zmago proti Slovencu Aljaž Bedenetu v prvem krogu, se je vpisal v zgodovino s še 20. grand slamom v karieri, kar mu je uspelo kot prvemu v zgodovini tenisa, na podelitvi pa ni zmogel zadržati čustev. V zahvalnem govoru je pohvalil tekmeca in s tresočim glasom dejal: "Tako sem srečen, to je neverjetno. Z zmago so se mi uresničile sanje. Čestitke Marinu, ki bo nova številka 3 na svetu, res sva odigrala dober obračun."

Šestintridesetletni igralec, prava legenda tenisa, je skušal zadržati solze sreče, a mu ni uspelo in je končal v solzah. Z 20 grand slami je rekorder med moškimi; več naslovov imajo le Margaret Court, Serena Williams in Steffi Graf.

"Čestitke Rogerju, neverjetno je, kaj mu uspeva leto za letom. Tudi za menoj sta dva izjemna tedna. V začetku petega niza sem imel še majhne možnosti za zmago, a je Federer igral bolje. Novo sezono sem odlično začel. Upam, da bom tudi sam še dvignil kakšno trofejo," je dejal Čilić, ki je čestital tudi Federerjevemu trenerju, rojaku Ivanu Ljubičiću.