Serena Williams se je na teniška igrišča vrnila s porazom

Williamsova tenisa ni igrala od januarja in odprtega prvenstva Avstralije, ki ga je zmagala.

A. V.

Abu Dabi - Ameriška teniška zvezdnica Serena Williams je štiri mesece po rojstvu prvega otroka spet stopila na igrišče, na ekshibicijskem turnirju v Abu Dabiju pa je morala priznati premoč Latvijki Jeleni Ostapenko. Zmagovalka odprtega prvenstva Francije je bila od Williamsove, ki je januarja osvojila Australian Open, boljša s 6:3, 2:6 in 10:5.

Williamsova tenisa ni igrala od januarja in odprtega prvenstva Avstralije, ki ga je zmagala. Takrat je bila v osem tednu nosečnosti, 1. septembra pa je rodila in takoj napovedala, da bo na igrišču zagotovo spet na turnirju v Melbournu januarja prihodnje leto.

"Materinstvo je nekaj izjemnega. Malo sem bila zaskrbljena, ko sem bila na igrišču, gledala sem proti moji ekipi in se spraševala, če je Olympia OK. Navdušena sem, da sem spet na igrišču. Prvič igram v Abu Dabiju. Hvala vsem za podporo. Prve tekme po vrnitvi so zmeraj super težke, posebej ko rodiš. Vesela sem, da sem tu," je povedala Williamsova takoj po dvoboju.