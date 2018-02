Serena Williams se vrača na igrišča v pokalu Fed

A. V., STA

New York - Ameriška teniška zvezdnica Serena Williams se po več kot letu dni premora vrača na teniška igrišča; v nedeljo se bo v Ashevillu pomerila v pokalu Fed, ko bo v dvojicah zaigrala na dvoboju gostiteljice ZDA in Nizozemske. Po žrebu, ki so ga danes opravili, bo zaigrala skupaj z Lauren Davis, na drugi strani pa bosta Lesley Kerkhove in Demi Schuurs.

Šestintridesetletna Serena Williams bo igrala prvič po nosečnosti in rojstvu hčerke. Zmagovalka triindvajsetih turnirjev za veliki slam pa ne bo nastopila na prvih dveh posamičnih dvobojih v soboto. Njena sestra Venus Williams se bo pomerila z Aranxto Rus, druga Američanka Coco Vandweghe pa z Richel Hogenkamp.