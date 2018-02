Serena Williams se vrača na teniška igrišča

New York - Serena Williams se po tem, ko eno leto ni tekmovala zaradi nosečnosti, vrača na teniška igrišča. V soboto bo, v sklopu pokala federacij, zaigrala za reprezentanco ZDA, ki se bo v Ashevillu merila z Nizozemsko. Šestintridesetletnica je nazadnje uradni dvoboj igrala lani, ko je januarja osvojila odprto prvenstvo Avstralije. Od septembra, ko je rodila hčerko Alexis Olympio, je odigrala zgolj ekshibicijski dvoboj z Jeleno Ostapenko v Abu Dabiju in izgubila.

Sicer je vrnitev načrtovala že za letošnji turnir v Melbournu, vendar je nato turnir izpustila, saj še ni bila dovolj fizično pripravljena. V pokalu federacij je nazadnje nastopala leta 2015, tokrat pa bo tvorila ekipo skupaj s starejšo sestro Venus, CoCo Vandeweghe in Lauren Davis. Kapetanka ženske reprezentance ZDA Kathy Rinaldi je, po poročanju STA, ob vrnitvi Williamsove povedala: »Nekaj časa je bila 'out', postala je mati in želi si spet igrati tenis. Decembra lani je sicer odigrala ekshibicijski dvoboj, a to je zanjo odlična priložnost, da leto začne z nekaj pravimi dvoboji.«

Vrnitev na turnirje serije WTA Serena Williams sicer načrtuje marca, ko naj bi nastopila v Indian Wellsu.