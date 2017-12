Slovenija prvič začenja s članom top 50 na ATP

Ljubljana – Še preden se je začelo novo leto, so s kvalifikacijami v novo sezono že štartali teniški igralci, glavni žrebi turnirjev pa se večinoma začnejo 1. januarja. Potem ko se je pri moških iztekajoče se leto razpletlo zelo presenetljivo, je zdaj zelo vroče vprašanje, kaj se bo zgodilo v 2018., posebej ker se že vrstijo odpovedi.



Drugo polovico sezone 2017 so zaznamovale številne poškodbe med najboljšimi teniškimi igralci, zato so se karte močno premešale (glej lestvici ATP), v podobnem slogu se zdaj začenja nova. Da še niso nared, so prvi sporočili Stan Wawrinka, Miloš Raonić, Kei Nišikori (tudi Jo-Wilfired Tsonga), nato je ekshibicijo v Abu Dabiju ter turnir v Brisbanu odpovedal Rafael Nadal, včeraj, tik preden bi moral stopiti na igrišče prvič po Wimbledonu, je nastop v Abu Dabiju prečrtal tudi Novak Đoković. »Žal so se v zadnjih dneh spet pojavile bolečine v komolcu. Po številnih pregledih mi je moja zdravniška ekipa svetovala, naj ne tvegam ničesar, odpovem turnir in nadaljujem terapije. Seveda sem zelo razočaran, saj sem komaj čakal vrnitev in prve tekmovalne dvoboje,« je včeraj pojasnil Đoković, ki je sicer prihodnji teden prijavljen na turnirju v Dohi, a se zdi vprašljiv tudi njegov nastop na uvodnem turnirju za veliki slam, OP Avstralije, ki se začne 15. januarja. Enako glede Melbourna velja za Nadala, pri katerem se še naprej vlečejo težave s koleni, ki so se pojavile ob koncu sezone 2017.



Čeprav so se pojavila številna ugibanja tudi o pripravljenosti Andyja Murraya, ki je zadnji tekmovalni dvoboj tako kot Đoković odigral na Wimbledonu, je prav Škot vskočil namesto Srba v Abu Dabiju, kjer je sicer te dni treniral. Tako se zdi, da je imel najmanj težav od najboljših v pripravljalnem obdobju Roger Federer, ki si je za edino preizkušnjo pred OP Avstralije tako kot pred letom dni izbral nastop na Hopmanovem pokalu, kjer bo moči združil z Belindo Benčič. »Tokrat so pričakovanja višja, kot so bila pred letom dni, ko po prisilnem počitku nisem vedel, kaj lahko pričakujem. Seveda pa se je treba ob tem opomniti, da ni normalno in realistično, da bi se ponovila sezona 2017,« razmišlja drugi igralec sveta, ki bo v Melbournu branil naslov in ta čas se zdi, da bo »tam spodaj« glavni favorit.



Sezona 2018 bo posebna tudi iz slovenskega zornega kota. Po britanski avanturi bo za svojo matično državo spet igral Aljaž Bedene, ta čas 49. igralec sveta, kar pomeni, da bo Slovenija prvič v novo leto krenila s članom svetovne petdeseterice na ATP (doslej najvišje 55. Grega Žemlja). »Za novo sezono si nisem zadal natančnih ciljev, saj je bil ta za letos top 30, a se je zaradi težav s kolenom vse skupaj zalomilo. Sezona 2017 je bila moja najboljša doslej in upam, da bo naslednja še boljša, največja želja pa je, da ne bi bilo novih poškodb,« pravi Bedene, čigar želja je tudi, da bi bil na velikih slamih nosilec, pri čemer jih bo le še v letu 2018 32, nato pa se bo številka prepolovila … Ker so ukinili turnir v Chennaiju, kjer je vedno igral odlično, bo Bedene tokrat sezono začel v Dohi, medtem ko si je Blaž Kavčič izbral novo prizorišče v koledarju, Pune v Indiji.