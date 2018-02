Slovenske teniške igralke obstale v prvi evroafriški skupini pokala Fed  

A. V., STA

Tallinn - Slovenska ženska teniška reprezentanca je v tretjem krogu 1. evroafriške skupine pokala Fed v estonskem Tallinnu premagala Švedsko z 2:0 in obstala v skupini. Že po dveh posamičnih dvobojih vodi z 2:0 in srečanje dvojic ne bi odločalo o končnem razpletu.

Kaja Juvan je s 6:1 in 6:3 v uvodni partiji po uri igre premagala Švedinjo Jacqueline Cabaj Awad. Nato je zmago Sloveniji po dveh urah in 16 minutah boja zagotovila Tamara Zidanšek, ki je s 4:6, 6:4 in 6:2 ugnala Rebecco Peterson.

Slovenija je tako po porazih s po 1:2 na prvih dveh tekmah proti Hrvaški in Madžarski osvojila tretje mesto v skupini in bo s tem po igri parov končala nastope v Estoniji. Osvojila je tretje mesto v skupini C, Švedska, ki je pred tem premagala le Madžarsko z 2:1, pa se bo kot zadnja borila za obstanek z ostalimi zadnjeuvrščenimi ekipami posameznih skupin.

Najboljše reprezentance skupin se bodo med seboj pomerile za napredovanje v drugo svetovno skupino, drugouvrščene pa za dodatne tekme v play offu. Izpadli bosta dve ekipi iz štirih skupin, prav tako dve pa bosta napredovali.