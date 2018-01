Srebotnikova v novo leto s porazom

J. P.

Brisbane - Izkušena slovenska teniška igralka, 36-letna Velenjčanka Katarina Srebotnik, je v novo sezono vstopila z novo igralno partnerko v igri dvojic in - s porazom. V uvodnem kolu milijonskega turnirja WTA v Brisbanu je morala namreč v navezi z dvanajst let mlajšo Tajvanko Hao-ching Chan priznati premoč ukrajinsko-avstralski kombinaciji Nadija Kičenok-Anastazija Rodjonova, ki je bila kljub slabšemu začetku po uri in 33 minutah izenačene igre boljša s 3:6, 7:6 (2) in 10:6.

Poraženkama ni pomagalo niti, da sta bili nekoliko uspešnejši v igri na drugi servis, niti boljša realizacija priložnosti za brejk, saj sta unovčili kar štiri od šestih poskusov, zmagovalki zgolj tri od osmih. Srebotnikova in Chanova sta se v drugem nizu po zaostanku s 3:5 vrnili v igro in izvlekli »podaljšek«, v katerem pa sta tekmici takoj zagospodarili na igrišču (4:1) in prednost zadržali do konca. V tretjem nizu sta poraženki vodili s 3:0, nato pa nasprotnicama dovolili osvojiti kar pet zaporednih točk in dvoboj je bil odločen.