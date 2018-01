Švica prva v finalu Hopmanovega pokala

Roger Federer in Belinda Benčić sta prva finalista Hopmanovega pokala, jutri Nemčija - Avstralija.

N. Gr., STA

Perth - Švicarja Roger Federer in Belinda Benčič sta prva finalista letošnjega Hopmanovega pokala v Perthu, neuradnega svetovnega prvenstva mešanih dvojic. Švicarja sta v odločilni tekmi proti ZDA že po nastopu posameznikov povedla z neulovljivo prednostjo 2:0, zmagala pa sta tudi v dvoboju parov.

Najprej je Federer pred več kot 14.000 gledalci ugnal Jacka Socka s 7:6 (5) in 7:5, nato pa je Benčičeva v 7:6 (6) in 6:4 odpravila Coco Vandeweghe. Švicarja sta zatem slavila še med pari, zmagala sta s 4:3 (3) in 4:2.

Američana sta bila finalista lani, ko sta izgubila proti Franciji, Švico pa sta tudi leta 2017 zastopala Federer in Benčićeva, ki pa svojega letošnjega nasprotnika še čakata. Ta bo znan po jutrišnjem dvoboju med Nemčijo in Avstralijo.

Švica je Hopmanov pokal že dobila leta 1992 in 2001. Tudi pred 17 leti je že igral Federer, takrat v paru z Martino Hingis.

Izidi:

ŠVICA - ZDA 3:0

Belinda Benčič (Švi) - Coco Vandeweghe (ZDA) 7:6 (6), 6:4;

Roger Federer (Švi) - Jack Sock (ZDA) 7:6 (5), 7:5;

Benčić/Federer (Švi) - Vandeweghe/Sock 4:3 (3), 4:2.