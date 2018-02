V Lukni bo dvoboj Davisovega pokala odprl Aljaž Bedene

N. Gr., STA

Maribor - Žreb je določil, bosta prvi dvoboj prvega kroga druge evroafriške skupine Davisovega pokala med Slovenijo in Poljsko odigrala najboljši slovenski igralec Aljaž Bedene in drugopostavljeni gost Hubert Hurkacz. Dvoboj v mariborski dvorani Lukna se bo jutri začel ob 14. uri

Sledila bo partija med Blažem Rolo in Kamilom Majchrzakom, preostali trije dvoboji pa so na sporedu v nedeljo z začetkom ob 12. uri.

»Pričakujem pravo borbo. Štela bo vsaka točka in z Rolo bova skušala že prvi dan osvojiti dve točki. Mislim, da sva v dobri formi in da bo v soboto zvečer 2:0 za Slovenijo. Poljskih igralcev, ki bosta igrala med posamezniki, ne poznam, si pa bom prek youtuba in interneta ogledal, kako igrata in pripravil taktiko. Počasna podlaga v dvorani Lukna bi morala nam bolj ustrezati, saj Poljaki igrajo precej hitrejši in močnejši tenis,« pravi Aljaž Bedene.

»Smola, da se je Kavčiču v ponedeljek pripetila ta poškodba, a jaz sem dobro pripravljen in mislim, da ga lahko dostojno zamenjam. Sicer sem trenutno še v pripravljalni fazi, saj sem z začetkom sodelovanja z Grego Žemljo spremenil precej stvari, tako da je moje telo kondicijsko precej šibko, a mislim, da mi bo adrenalin ob igranju pred domačimi gledalci pomagal, da v Mariboru prikažem svoj najboljši tenis,« dodaja Blaž Rola.

Tekmovanje v drugi evroafriški skupini, v kateri Slovenija nastopa drugo leto zapored, se igra po novem sistemu. Namesto tri dni kot doslej, se igra le v soboto in nedeljo, dvoboji pa potekajo na dva dobljena niza namesto na tri, kot je bilo doslej, ali kot je to še naprej v svetovni skupini Davisovega pokala. Hkrati je po novem v vsaki ekipi pet igralcev.

Slovenija je na papirju favorit dvoboja, vendar bo nastopila oslabljena. V ekipo se je po spremembi državljanstva vrnil Aljaž Bedene, 52. igralec na svetu, zaradi poškodbe stegenske mišice pa moštvu ne bo mogel pomagati drugi najboljši slovenski igralec Blaž Kavčič (110.), ki je zapustil reprezentanco in se zdravi v Ljubljani. Tako bo druga violina Blaž Rola (195.), priložnost verjetno v dvojicah pa bosta dobila še dva od preostalih treh reprezentantov, Nik Razboršek (830.), Tom Kočevar Dešman (831.) ali Mike Urbanija (1017.).

Najvišjeuvrščeni poljski igralec v evropskem mestu športa 2018, Mariboru, Kamil Majchrzak, je ob odsotnosti Jerzyja Janowicza (126.) in prvouvrščenega svetovnega tenisača med dvojicami Lukasza Kubota, na lestvici ATP uvrščen na 213. mesto. Hubert Hurkacz je 224.

»Trenirali smo maksimalno, smo dobro pripravljeni, tako Aljaž Bedene kot Blaž Rola sta v dobri formi, vendar ne želimo prehitevati dogodkov, temveč iti tekmo za tekmo. Škoda za Blaža Kavčiča, s katerimi bi bili še močnejši, a žal so poškodbe sestavni del športa. Za njegovo zdravje in rehabilitacijo je bolje, da ni več z ekipo in da v miru opravi še dodatne zdravniške preiskave. V ekipi potrebujemo zdrave igralce in upam, da bo Blaž Kavčič na naslednjem dvoboju Davisovega pokala znova del reprezentance,« pravi novi kapetan reprezentance Miha Mlakar.

Slovenijo v primeru zmage v začetku aprila čaka nov dvoboj, in sicer proti zmagovalcu dvoboja Zimbabve - Turčija, ki je druga od treh stopničk na poti v višji rang tekmovanja, v primeru poraza pa so bodo Mlakarjevi varovanci aprila borili za obstanek v 2. evroafriški skupini.

* Maribor: Slovenija - Poljska

- sobota, 3. 2. (začetek 14.00):

Aljaž Bedene - Hubert Hurkacz

Blaž Rola - Kamil Majchrzak

- nedelja, 4. 2. (začetek 12.00):

Aljaž Bedene/Blaž Rola - Mateusz Kowalczyk/Marcin Matkowski

Aljaž Bedene - Kamil Majchrzak

Blaž Rola - Hubert Hurkacz