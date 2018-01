Izbrisala je veliko črno piko

Lopar je vrgla v zrak in padla na tla. Olajšanje je bilo popolno, kajti Caroline Wozniacki je končno združila prvo mesto na lestvici WTA in lovoriko na turnirju za veliki slam. Sveža zmagovalka OP Avstralije v Melbournu tako ne bo več poslušala očitkov, da je najboljša na svetu z veliko napako.



Sistem za določitev najboljše igralke na lestvici WTA je takšen, da nagrajuje uspešnost skozi celotno sezono, precej točk pa dobijo tudi finalistke in polfinalistke na turnirjih za veliki slam, zato ni presenečenje, če na vrh stopi tekmovalka, ki še nima lovorike na turnirjih velike četverice. V zadnjem času je bilo takšnih že precej, toda vse poslušajo pripombe, da bodo resnično najboljše šele z najpomembnejšo lovoriko.



Mednje je precej dolgo spadala tudi Caroline Wozniacki, vendar je v Melbournu končno stopila med največje v zgodovini. S 7:6 (2), 3:6 in 6:4 je premagala prvo nosilko, Romunko Simono Halep, in pri 27 letih osvojila prvo lovoriko za veliki slam. »Pri zaključni žogici se mi je zdelo, da sanjam. Razmišljala sem, da ne bom zgolj zmagovalka avstralskega turnirja, ampak dokončno tudi zmagovalka turnirja velike četverice in številka 1 na svetu,« je žarela Caroline Wozniacki. »Veliko stvari gre skozi tvoje misli v takšnih trenutkih, toda sreča je zdaj popolna.«



To ne bo labodji spev



Danska teniška igralka je potrebovala kar 43 nastopov na turnirjih za veliki slam, da je lahko dvignila v zrak zmagovalni pokal. Daljšo serijo turnirjev so potrebovale samo še tri igralke, najdaljšo Flavia Pennetta (49 turnirjev), potem ko je leta 2015 slavila v New Yorku. »Ena od pozitivnih stvari je, da ne bom več poslušala vprašanj, kdaj bom zmagala na turnirjih za veliki slam,« je povedala Wozniackijeva in pristavila v smehu: »Zdaj komaj čakam, da slišim vprašanje, kdaj bom osvojila drugega.«



Prvič je v finalu zaigrala že leta 2009 v New Yorku, toda gladko je izgubila proti Kim Clijsters. »Dokončno je moj življenjepis popoln. Moja kariera ima zdaj precej več smisla,« je dejala Wozniackijeva, ki je v finalu New Yorka izgubila tudi leta 2014. Pred sobotnim finalom v Melbournu je dvakrat na zadnji oviri klonila tudi Halepova (obakrat v Parizu), to pa je bil prvi finale v zgodovini med prvo in drugo nosilko, da obenem nobena od njiju še ni imela lovorike s turnirjev za veliki slam.



Na vrh lestvice WTA se Caroline Wozniacki vrača po skoraj natanko šestih let, kar je nov rekord. Pred tem je imela najdaljše obdobje med dvema naskokoma na prvo mesto Serena Williams s petimi leti in 29 dnevi. Ker je danska tekmovalka stara 27 let, nihče ne pričakuje, da je bilo slavje v Melbournu njen labodji spev. »Čim bolj bom skušala uživati v tem trenutku. Na koncu dneva bo precej igralk, ki bi bile rade v mojem položaju. In prav nihče ne ve, koliko truda sem vložila v ta uspeh,« je rekla utrujena, a zadovoljna Wozniackijeva.



Jokala tudi Serena Williams



Dolgo je poslušala tudi očitke, da je bila najslabša številka 1 na svetu, kajti precej dolgo je bila brez posamične zmage proti ostalim najboljšim na svetu, številne turnirje WTA pa je osvojila, kadar so manjkale glavne tekmice. Takrat se je Caroline Wozniacki branila, da je še mlada in da bo prej ali slej dočakala svoj zvezdniški trenutek, kar ji je letos v Avstraliji tudi uspelo. Kljub temu je bila pot precej trnova, marsikdaj se je celo zdelo, da je Danka že povsem zašla. Še avgusta 2016 je padla na skromno 74. mesto na lestvici WTA, toda z veliko volje se je v naslednjem letu pobrala in od začetka leta 2017 do danes zbrala največ posamičnih zmag (71).



»Vedno sem si govorila, da tudi če ne zmagam, moram dati vse od sebe. Vedela sem, da se mi bo s takšnim razmišljanjem enkrat vse povrnilo. Toda tudi če se ne bi, bi vsaj vedela, da sem storila vse, kar sem lahko, zato ne bi ničesar obžalovala,« je bila čustvena po uresničitvi sanj.



Solze sreče je potočila tudi dolgoletna tekmica, a hkrati ena njenih najboljših prijateljic Serena Williams. Za podporo ameriške igralke se je zahvalila tudi Wozniackijeva: »Serena je vedno bila moj navdih z vsemi lovorikami in dosežki, zato upam, da se bova še kdaj pomerili v finalu.«