Bach uraden, Tretjak pa pomirjal jezne Ruse

Moskva – Še dobro, da so včeraj pri vodstvu Ruske hokejske zveze objavili uraden seznam 25 reprezentantov za olimpijski turnir. Tako se je namreč pozornost športne javnosti v hipu prenesla od ogorčenja, ko 39 športnikov iz MOK ni dobilo vabila za nastop v Pjongčangu, do razprav o seznamu izbrane hokejske vrste, ki naj bi bila udarna favoritinja za naslov najboljše.



Mnogi med športnimi zanesenjaki največje države na svetu se še niti niso dobro sprijaznili s sankcijami, ker ruska reprezentanca na največjem dogodku športne zime 2017/2018 ne bo smela nastopiti z uradnimi nacionalnimi simboli. Toda potem ko je eden najvplivnejših politikov sedanjega časa Vladimir Putin, izjemna avtoriteta v državi in nesporno udarni favorit naslednjih predsedniških volitev, 18. marca letos, povedal, da ne bo nikakršnega bojkota, se je pač večina ljudstva sprijaznila s položajem: njihovi ljubljenci na ledenih ploskvah, snegu, stezah za bob in sankanje se bodo po najboljših močeh borili za kolajne in za konec na novinarskih konferencah dobitnikov kolajn povedali, od kod prihajajo …



Šipulinov čustven zapis



Toda nato je sledil novi šok. »To je bil zares pravi šok, nisem si mislil, da bom doživel kaj takšnega,« se je v zelo čustvenem zapisu na družabnem omrežju oglasil biatlonec Anton Šipulin, veliki tekmec našega Jakova Faka tudi v skupni razvrstitvi te sezone (slovenski reprezentant je trenutno 3., ruski pa 4.). Omenjeni biatlonski adut je eden od 39 olimpijskih kandidatov iz Rusije brez povabila Mednarodnega olimpijskega komiteja. Tako bodo, kot smo pisali že včeraj, nekateri odlični športniki ostali doma, vodilni funkcionarji v Moskvi že pripravljajo tekmovanje tudi za omenjene nesrečneže, ki ne morejo v Pjongčang, sodeč po zapisih iz ruskega tiska pa bo šlo za »turnir«, na katerega bodo povabili tudi tujo konkurenco.



Rusom, tako vodilnim iz nacionalnega olimpijskega komiteja kot tudi trenerjem in tekmovalcem, gre v nos, da ni bilo nikakršnih obrazložitev, čemu ni bilo vabil za Šipulina in druščino, Thomas Bach, prvi mož MOK, pa je v video novinarski konferenci včeraj odgovarjal zelo uradno, brez komentarjev in z zagotovili, da so o vsem skupaj, tako tudi o seznamu športnikov brez vabila, odločale neodvisne komisije. »Še naprej bomo vztrajali pri tem, da bi sleherni od teh 39 športnikov dobil obrazložitev, zakaj ne sme nastopiti na OI,« se je oglasil Stanislav Pozdnjakov, podpredsednik Olimpijskega komiteja Rusije, jezno javnost pa je poskusil umiriti legendarni hokejski vratar, zdaj že dolgo prvi mož nacionalne zveze, Vladislav Tretjak: »Že to, da bo ob naših reprezentantih napis Športnik iz Rusije, nam veliko pomeni. Upam, da nas bodo številni navijači podprli, obenem je pomembno tudi to, da pri MOK niso prepovedali naših trobojnic na tribunah.«



Hokej kot v sovjetskih časih



Sicer pa se je po tej zadnji hladni prhi iz Lozane nato včeraj največ razprav na evropskem vzhodu vrstilo okrog izbranih 25 hokejskih reprezentantov. Selektor Oleg Znarok je namreč sedanjo Rusijo vrnil v sovjetske čase – takrat je namreč jedro moštva pripadalo hokejistom iz uigrane zasedbe CSKA, ki jim je stroka dodala še igralce iz dveh, največ treh klubov. In zdaj? Na seznamu za Pjongčang je kar 15 hokejistov iz v KHL z naskokom najmočnejšega SKA St. Peterburg (med njimi sta tudi udarna zvezdnika Ilja Kovaljčuk in Pavel Dacjuk), 8 jih prihaja iz CSKA in le še dva iz Magnitogorska.