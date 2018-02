Če se ponudi priložnost za kolajno, jo izkoristi

Z zadnjih dveh olimpijskih prizorišč so se slovenski alpski smučarji vrnili s štirimi kolajnami, zanje je poskrbela Tina Maze. Športno upokojena zvezdnica, ki pričakuje naraščaj, bo dogajanje v Pjongčangu opazovala od daleč. Enako velja za poškodovano Ilko Štuhec, ki bi bila po sanjski minuli zimi prva adutinja v Koreji. Največ obetajo Žan Kranjec, Ana Bucik in veleslalomistke.



Vse je mogoče



Boštjan Kline je bil tisti, ki je pred začetkom tekmovalne zime zbral pogum in olimpijsko kolajno izpostavil kot glavni cilj. Po odlični minuli sezoni, v kateri je dosegel premierno zmago v svetovnem pokalu v karieri, mu ni steklo, kot si je zamislil. Uspeh v Pjongčangu bi zasenčil slabo zimo. »Vsi vemo, da se lahko marsikaj zgodi na OI, vse je mogoče. Želje in sanje ostajajo iste. Tisto, kar jih prinaša, pa je smučarska izvedba,« si obeta vrhunski nastop.



To bodo njegove prve OI, enako velja za Martina Čatra, Štefana Hadalina in Miho Hrobata, olimpijsko izkušnjo že imata za sabo Žan Kranjec in Klemen Kosi. Trener hitrih disciplin Peter Pen, ki je največji športni dogodek okusil kot tekmovalec in trener, bo debitantom v svoji ekipi pojasnil, kako se je treba psihološko lotiti velikega dogodka, in jih seznanil z bogato zgodovino tega tekmovanja.



Bergant osmič



Trener tehničnih disciplin Klemen Bergant, ki je bil na OI že sedemkrat, prvič pred tremi desetletji v Calgaryju kot tekmovalec, je Kranjca in Hadalina opozoril, da prinašajo ogromno stvari, ki jih v svetovnem pokalu ni, prav zato je pomembno, da bi odmislila pomp in vse druge motnje.



»Pred štirimi leti smo si rekli, da bi radi do OI pripeljali čim več fantov z realnimi možnostmi boja za kolajno. Menim, da nam je uspelo. Borili se bomo, kakšen bo rezultat, pa bomo videli. Kolajne je težko napovedovati, prav tako osvojiti. Če se ti ponudi priložnost, pa jo moraš izkoristiti. Kdo ve, kje bodo ti fantje čez štiri leta,« razmišlja Bergant.



Stopničke za popotnico



V vrhunski formi v Južno Korejo odhajajo alpske smučarke. Ana Drev in Maruša Ferk na svoje tretje OI, Tina Robnik, Meta Hrovat in Ana Bucik na olimpijski krst. »Zelo dobra ekipa so, nasveti izkušenejših mlajšim so zelo dobrodošli. Lepo jih je opazovati, kako si med seboj pomagajo,« je nad ekipnim duhom navdušen glavni trener Denis Šteharnik.



Dekleta, ki jih vodi, so se na zadnjih preizkušnjah, na katerih so tekmovala pred OI, dvakrat povzpela na stopničke: Bucikova je bila tretja v kombinaciji, Hrovatova v veleslalomu. Vendar opozarja na previdnost: »Lahko si v vrhunski formi, pa ostaneš brez rezultata. Večina tekmovalk je v pravem stanju. Zelo zadovoljen sem tudi z Drevovo. Do septembra ni naredila pet zavojev (poleti so ji operirali koleno, op. p.), med sezono pa je zelo dobro ujela vlak.«



Za Bucikovo, ki ji prva polovica zime ni šla od nog, je bilo ključno ohranjanje mirnosti in potrpežljivosti. Po premiernih stopničkah v svetovnem pokalu je dobila samozavest in pospešek za nadaljevanje. Hrovatovo, z 19 leti najmlajšo v reprezentanci, krasi mladostna neobremenjenost. Ta je za veliko tekmovanje lahko tudi ključna: »Na OI želim nastopiti odločno brez pritiska velikega dogodka. Nestrpno pa pričakujem tudi obisk nove države,« je povedala novopečena mladinska svetovna prvakinja v slalomu.