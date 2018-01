Duh Pjongčanga zdaj tudi pri nas

Ljubljana – Natanko en mesec pred začetkom olimpijskih iger v Pjongčangu bo duh največjega zimskega športnega dogodka mogoče v teh dneh dodobra občutiti tudi pri nas. Danes ob 17. uri bodo namreč na Trgu mladih v Ljubljani, v vrvežu centra BTC, prižgali slovensko baklo.



Ta se bo v prihodnjih dneh ustavljala v mestih in krajih, od koder so v preteklosti prihajali velikani slovenske zimske športne scene. Baklo bo tako od današnjega uvoda v glavnem mestu mogoče videti tudi v Mojstrani, na Jesenicah, v Črni na Koroškem, Tržiču, Velenju, Mariboru in Celju. Prireditelji iz vrst OKS pa napovedujejo navzočnost številnih nekdanjih asov. Za začetek bosta danes v Ljubljani v izbrani družbi Jure Franko, prvi Slovenec s kolajno na ZOI, ter Petra Majdič, nepozabna junakinja iz Vancouvra. V naslednjih dneh bo mogoče obujati spomine ob navzočnosti Bojana Križaja, Jureta Koširja, Matjaža Debelaka, Katje Koren, Alenke Dovžan, v Podmežakli kajpak hokejistov itn.



Baklo pa bo nenehno spremljal Tomaž Razingar, nazadnje kapetan slovenske hokejske reprezentance v Sočiju, na prihajajočih igrah uradni vodja slovenskih navijačev. »Res sem bil počaščen, ko so mi pri OKS namenili to vlogo, zdaj se seveda še bolj spominjam tistega neučakanega odštevanja pred zadnjimi igrami in ugibanja o reprezentančnem seznamu,« je poudaril Razingar in pohvalil akcijo o slovenski bakli: »Prav je, da tudi pri nas začutimo bližino tega velikega dogodka.«