Fak, Fabjanova in Robar kandidati za nosilca zastave

Ljubljana - Olimpijski komite Slovenije (OKS) je izbral tri kandidate, ki se bodo potegovali za nosilca slovenske zastave na olimpijskih igrah v Pyeongchangu. Kandidati so biatlonec Jakov Fak, smučarska tekačica Vesna Fabjan in hokejist Mitja Robar.

Nosilca zastave bodo izbrali uporabniki facebook strani Vala 202 tik pred predstavitvijo olimpijcev, ki bo v ponedeljek, 29. januarja.

»Kandidate so v bistvu predlagale panožne zveze. Vsekakor je bil pogoj, da ima športnik uspehe in da je v času odprtja sploh na prizorišču,« je način, kako so prišli do kandidatov, pojasnil Blaž Perko, predsednik Sveta za tekmovalni šport OKS.