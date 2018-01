IO OKS potrdil reprezentanco za OI

A. V., STA

Ljubljana - Člani izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) so soglasno potrdili zazdaj 71-člansko slovensko olimpijsko reprezentanco za 23. zimske igre februarja v Južni Koreji, nekaj športnikov pa ima še možnost nastopa. V letnem programu športa naj bi bilo letos iz proračuna na voljo 23,7 milijona evrov, je bil obveščen IO OKS.

Uvodoma so se z minuto molka poklonili spominu za v nedeljo preminulemu plavalnega trenerja Dmitriju Manceviču, ki je po besedah predsednika OKS Bogdana Gabrovca pustil neizbrisni pečat v slovenskem športu.

Direktor direktorata za šport Boro Štrumbelj je napovedal, da bo skupaj z evropskimi sredstvi iz državnega proračuna za šport letos na voljo 23,7 milijona evrov, od tega večino za programe, milijon pa za investicije v športu. Fundacija za šport pa bo v četrtek že začela z odpiranjem vlog za razdelitev sedmih milijonov in naj bi po besedah novega predsednika FŠO Aleša Remiha začela z razdeljevanjem sredstev verjetno tako kot običajno, četudi je bil razpis objavljen šele 22. decembra, slaba dva meseca pozneje kot običajno.

V državnem zboru je tudi novela novega zakona o igrah na srečo. FŠO dobiva denar iz koncesijskih dajatev od igre na srečo, novela pa posega tudi v morebitna dovoljenja za delovanje tujih ponudnikov pri nas. OKS, ki je solastnik Športne loterije, ta ima edina dovoljenje za športne stave, bo o tem razpravljal na eni naslednjih sej.

Skupaj s trenerji, serviserji zdravniškim in drugim osebjem bo v reprezentanci za OI 2018 162 oseb, vodil pa jo bo nekdanji svetovni prvak v smučarskih skokih Franci Petek, sedaj direktor Smučarske zveze Slovenije. V OKS so se že začele priprave na poletne OI 2020 v Tokiu, tokrat pa so potrdili kriterije za nastop na letošnjih sredozemskih igrah, ki bodo v katalonski Tarragoni med 22. junijem in 1. julijem.

Obravnavali so zakon o premostitvenem zavarovanju športnikov, ki je bil sprejeto že leta 2014 in po besedah generalnega sekretarja OKS Blaža Perka sklad za vplačevanje odtlej še ni zaživel, ker ni bilo še nobenih vplačil, "saj športniki ne poznajo prednosti in slabosti sklada". V slednjega bi športniki vplačevali svoje zaslužke od nagrad ali pogodb ter iz njega po koncu karier črpali sredstva. Po sedanjem zakonu bi ga likvidirali 30. junija letos, če dotlej ne bo zaživel in ne bo vsaj 100.000 evrov vplačanih sredstev.

IO OKS je zato hotel državnemu zboru predlagati prestavitev datuma ukinitve zakona s sredine letošnjega leta na konec prihodnjega. To je nastalo na pobudo športnikov, med katerimi je po besedah podpredsednika OKS Janeza Sodržnika vse več zanimanja za vplačevanje v sklad. Podpredsednik OKS Iztok Čop je dejal, da so bili doslej le stroški z vzpostavitvijo sklada in da ima z njim Kapitalska družba minus v bilanci. Dodal je, da so se pogoji za vstop v sklad sicer spremenili, kljub temu pa ni prepričan, da bi zakon lahko zaživel. Podobno je menilo še nekaj članov IO, zato je Gabrovec na koncu predlagal, da bi predlagali zvezam opredeljevanje do te tematike in da bi čim prej našli rešitev.

Ker je prirejanje izidov vse bolj na prvem mestu problemov v svetovnem športu, bo po OI v Južno Koreji pripravili srečanje OKS in panožnih zvez, kako bi tudi pri nas začeli z reševanjem teh težav, saj je to po navedbah Mednarodnega olimpijskega komiteja to prisotno tudi v Sloveniji.

Pripravili so potovanje slovenske bakle pa različnih mestih po Sloveniji, iz katerih prihaja največ olimpijcev, Slovenska olimpijska akademija je izvedla tudi nekaj programov in delavnic za športnike ter objavila razpis za vloge za štipendije za športnike iz socialno šibkih okolij. Delo končuje skupina za oblikovanje certifikata za športnikom prijazno izobraževanje, ki jih bodo dobile ustrezne šole in fakultete.

Luka Steiner in Patrik Peroša sta izpolnila pogoje za članstvo v komisiji za pravne akte OKS, ki bo pripravila nova pravila slovenskega olimpijskega gibanja, zato ju je IO OKS potrdil.

* Alpsko smučanje:

- moški:

Boštjan Kline

Martin Čater

Klemen Kosi

Miha Hrobat

Žan Kranjec

Štefan Hadalin

- ženske:

Ana Drev

Tina Robnik

Meta Hrovat

Ana Bucik

Maruša Ferk

* Smučarski skoki:

- kandidati (trenerja Goran Janus in Stanislav Baloh morata pet fantov oziroma štiri dekleta izbrati do 27. januarja)

- moški:

Jernej Damjan

Peter Prevc

Tilen Bartol

Anže Semenič

Timi Zajc

Domen Prevc

Žiga Jelar

- ženske:

Urša Bogataj

Špela Rogelj

Nika Križnar

Ema Klinec

Maja Vtič

* Smučanje prostega sloga:

Filip Flisar

* Deskanje:

- moški:

Rok Marguč

Žan Košir

Tim Mastnak

Tim Kevin Ravnjak

Tit Štante

- ženske:

Gloria Kotnik

Kaja Verdnik

Urška Pribošič (pogojno)

* Smučarski teki:

- moški:

Miha Šimenc

Janez Lampič

- ženske:

Katja Višnar

Alenka Čebašek

Vesna Fabjan

Nika Razinger

Anamarija Lampič

(pogojno Manca Slabanja ali Lea Einfalt)

Biatlon:

- moški:

Jakov Fak

Klemen Bauer

Miha Dovžan

Mitja Drinovec

Lenart Oblak

- ženske:

Urška Poje

Anja Eržen

* Nordijska kombinacija:

Vid Vrhovnik

Marjan Jelenko

* Sankanje:

Tilen Sirše

* Hokej:

Luka Gračnar

Matija Pintarič

Gašper Krošelj

Blaž Gregorc

Sabahudin Kovačevič

Aleš Kranjc

Žiga Pavlin

Matic Podlipnik

Jurij Repe

Mitja Robar

Luka Vidmar

Boštjan Goličič

Andrej Hebar

Žiga Jeglič

Anže Kuralt

Jan Muršak

Aleš Mušič

Ken Ograjenšek

Žiga Pance

David Rodman

Marcel Rodman

Robert Sabolič

Rok Tičar

Jan Urbas

Miha Verlič