Kako je Kim zvito pogledal na koledar …

Zimske olimpijske igre se ujemajo z nekaterimi datumi, ki so pomembni za Severno Korejo in jih bo ta država praznovala.

Zimske olimpijske igre v Pjongčangu so ta teden vroča­ politična tema. Severna­ in Južna Koreja sta sklenili več sporazumov o ­skupnem nastopanju na igrah, in čeprav to verjetno pomeni,­ da bodo igre minile­ mirno, so si v Seulu postavili številna vprašanja.



Optimisti upajo, da bo vse, kar se je znašlo na pogajalski mizi obeh Korej, odličen uvod v dialog med Pjongjangom in Washingtonom. Toda pesimisti se bojijo, da bi prav takšno zbliževanje Severne in Južne Koreje lahko v Washingtonu razumeli kot spodkopavanje ameriške politike na polotoku, kar gotovo ne bi minilo brez posledic. Tudi Južni Korejci nimajo enotnega mnenja o sporazumu. Nekateri so navdušeni nad umirjanjem napetosti in zbliževanjem, drugi so obtožili predsednika Mun Dže Ina izkoriščanja olimpijskih iger za politične namene ter brezobzirnega dovoljevanja kršitev mednarodnih sankcij in ukrepov, ki jih je tudi Seul sprejel proti Severni Koreji.

V Modro hišo (predsedniško palačo) je ta teden prispelo več sto zahtev, nekatere je podpisalo več deset tisoč državljanov. Uradni Seul je namreč v sredo objavil, da bodo na otvoritveni slovesnosti predstavniki obeh Korej korakali skupaj pod zastavo »korejske združitve«, sestavili bodo tudi skupno žensko hokejsko moštvo.



Poleg tega so se dogovorili, da bodo mladi nadarjeni alpski smučarji, ki še niso dovolj dobri za olimpijske igre, skupaj trenirali na pobočjih spornega smučišča Masikrjong v severnokorejski pokrajini Vonsan. Smučišče namreč velja za enega najočitnejših dokazov Kim Džong Unove ekstravagance. Po nekaterih ocenah so za gradnjo smučišča namenili 35 milijonov ameriških dolarjev, in čeprav so mu bili nekateri zahodni mediji v poročilih previdno naklonjeni, ko so ga leta 2013 odprli, je nekaj organizacij za zaščito človekovih pravic opozorilo Organizacijo združenih narodov na utemeljen sum, da so pri gradnji uporabljali tudi otroško delovno silo.



Člani ženske in moške hokejske reprezentance Južne Koreje. Foto: Yonhap via Reuters

Kaj pa sankcije OZN?

Poleg tega se je nekdanji uslužbenec južnokorejske tajne službe vprašal, ali ne bo plačilo 300 dolarjev za prenočitev v hotelski sobi in 35 dolarjev za dnevno smučarsko vozovnico za eno osebo pravzaprav kršitev sankcij varnostnega sveta OZN. »Na smučišču ni ničesar mogoče uporabljati brez plačila,« je Kim Džung Bong povedal v torek med intervjujem za korejski radio. »Če plačamo ves ta denar, bomo jasno kršili sankcije.« Nekateri podpisniki zahtev, namenjenih Modri hiši, so nasprotovali skupnemu hokejskemu moštvu, saj se je šport tako spolitiziral, še preden so se začele olimpijske igre. Južnokorejski premier Li Nak Jon je branil sporazum o skupnem nastopu hokejistk in zavrnil pripombe, da imajo Južne Korejke zato manj možnosti za boljšo uvrstitev, in sicer tako, da je namignil, da imajo hokejistke tako ali tako zelo malo možnosti za ­medalje.

Oglasila se je tudi švicarska hokejska zveza, saj bi Švicarke morale 10. februarja prve igrati proti Južni (ali enotni) Koreji. Če bi namreč korejskemu moštvu dovolili prijaviti več igralk, bi bilo to po mnenju Švicarjev nepošteno in bi spodkopalo duha enakopravnega sodelovanja na tekmovanju. Južna Koreja je predlagala, da bi njeni 23-članski reprezentanci dodali tri Severne Korejke, čeprav je Pjongjang vztrajal pri šestih. Dokončno odločitev o tem bo sprejel mednarodni olimpijski odbor v Lozani v soboto.



Ledena dvorana Gangneung bo gostila več športnih diciplin na ZOI 2018. Foto: Kim Hong-Ji/Reuters

Globalna propaganda



Kaže, da je prihod Severne Koreje na tekmovanje sprožil več polemik, kakor je pričakovalo politično vodstvo Južne Koreje. Poleg tega so Munovo vlado nekateri opozorili na ukrepe, ki jih je uradni Seul sprejel 24. maja 2010 in se z njimi odzval na potopitev južnokorejske vojaške ladje Čonan v spornem morju, ki ga ima Pjongjang za svoje ozemlje. Po trditvah nekaterih virov je bil za torpediranje korvete odgovoren mladi Kim Džong Un, ki ga je njegov oče Kim Džong Il že takrat pripravljal za naslednika. Smrt 46 južnokorejskih mornarjev, predvsem mladeničev na služenju obveznega vojaškega roka, je bila nacionalna tragedija, zato je vlada 24. maja sprejela ukrep, s katerim je prepovedala kakršnekoli skupne dejavnosti obeh Korej.



Kritiki olimpijskega zbliževanja so zatrdili, da je Mun Dže In privolil v vse severnokorejske pogoje, samo da bi pridobil nekaj političnih točk in s kratkotrajno medkorejsko idilo odpravil dvome o svojem »mehkem odnosu« do Pjongjanga. Popustljivost Seula tokrat dopolnjuje ujemanje nekaterih datumov, zato bo vodja Kim Džong Un lahko izkoristil olimpijske igre za globalno propagando. Dan pred slavnostnim odprtjem zimskih iger bo namreč Severna Koreja 8. februarja z vojaško parado praznovala 70. obletnico ustanovitve svoje Ljudske armade, zato že zdaj prodaja turistične pakete po 1090 evrov na osebo za petdnevno bivanje v Pjongjangu.



Beli tiger Soohorang in azijski črni medved Bandabi sta maskoti zimskih olimpijskih in paraolimpijskih iger v Južni Koreji. Foto: Lee Jin-man/AP



Tradicionalno novo leto, ki ga Korejci slavijo po lunarnem koledarju, bodo tokrat praznovali 16. februarja, zato je 140-članski severnokorejski orkester Samdžijon zaprosil za dovoljenje, da takrat priredi koncert v Južni Koreji. Toda prav 16. februar je eden izmed največjih praznikov v Severni Koreji. To je dan bleščeče zvezde in takrat praznujejo rojstni dan pokojnega vodje Kim Džong Ila, zato bo orkester skoraj gotovo izvajal tudi uspešnice, posvečene komunistični ­dinastiji.

Vse to nedvomno najbolj koristi Kim Džong Unu, tako finančno kot politično. Toda to, kako dolgo bodo pihali topli vetrovi ob 38. vzporedniku, je odvisno od ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Njegovo mnenje o Korejskem polotoku je nekje med mnenjem bojevite veleposlanice v OZN Nikki Haley in mnenjem spravljivega državnega sekretarja Rexa Tillersona. Trump je med pogovorom za Reuters v sredo izjavil, da vprašanje Severne Koreje lahko »rešimo mirno«, a dodal, da »zelo verjetno to ne bo mogoče«.



Na vprašanje, ali ZDA pripravljajo omejen preventivni napad na Severno Korejo, je Trump odgovoril s kockarskim jezikom. »Igramo zelo trdo partijo pokra,« je povedal. »In v njej nočete ravno pokazati svojih kart.«