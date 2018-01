MOK: Severnim Korejcem olimpijska vrata ostajajo odprta

J. P.

Lozana - Mednarodni olimmpijski komite (MOK) je danes zatrdil, da so Severni Koreji vrata za nastop na skorajšnjih zimskih olimpijskih igrah, ki jih bo med 9. in 25. februarjem gostila sosednja Južna Koreja s Pjongčangom, še naprej povsem odprta, poroča STA. Na MOK pozdravljajo pogovore na najvišji ravni med vladama obeh Korej, ki so predvideni za jutri. Kot pravijo, je v interesu svetovne olimpijske družine, da vsi športniki nastopijo na olimpijskih igrah »brez političnih napetosti in nepotrebnih delitev.«

»Za športnike iz Severne Koreje smo podaljšali rok za sodelovanje v Pjongčangu. MOK bo v zelo kratkem času nadaljeval pogovore z vsemi vpletenimi stranmi in v predvidenem roku sprejel odločitve o udeležbi Severne Koreje na zimskih olimpijskih igrah,« so še zapisali pri MOK. Predsednik Thomas Bach pa je napovedal, da bo sredi tedna gostil delegacijo južnokorejskega olimpijskega komiteja, prav tako na temo nastopa severnih sosedov v Pjongčangu.

Korejsko delegacijo bo zastopal Chang Ung, ki je nedavno potrdil, da Južna Koreja podpira udeležbo severnokorejskih športnikov, enako stališče pa bo zagovarjal tudi na pogovorih v Lozani. Obenem je potrdil, da je Južna Koreja že sestavila petčlansko delegacijo za pot v Severno Korejo na prve uradne pogovore med državama v zadnjih dveh letih.