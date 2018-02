Nič več »zelen«, ve, kaj mora narediti

Poleg Klemna Kosija bo Žan Kranjec edini slovenski alpski smučar v moški konkurenci, ki že ima olimpijsko izkušnjo. V Sočiju je bil star 21 let, popotnica za olimpijske igre so bile premierne točke kariere v svetovnem pokalu v Alta Badii. Prav tam je v tej zimi osvojil krstne stopničke. Veleslalomski prvokategornik deluje samozavestno in zanesljivo. Pravi, da ve, kaj mora narediti za dober nastop.



Januarja lani ste na pokalu Daljnega vzhoda preizkusili veleslalomsko progo na olimpijskem prizorišču. Teren vam je bil všeč.



Proga je srednje zahtevna. Podlago je lani, ko sem tam tekmoval, pripravljal isti človek, kot jo bo na OI. Bila je zelo ledena, imeli smo 20 stopinj Celzija pod ničlo. Če bodo razmere na OI enake ali podobne, bom nastopil z izkušnjo več. Vtisi z lanskega potovanja v Korejo mi bodo gotovo pomagali pri olimpijskem nastopu. Menim, da lahko dobro tekmujem.



Premore olimpijski veleslalom kakšno past?



Posebnih pasti nima. Proga ima dve prelomnici. Pri eni bo treba natančno zadeti linijo. Zgornji del od smučarja zahteva napad, nato sledi strmina, na koncu pa ravnina, v katero bo treba prenesti dobro hitrost.



Kolikokrat ste že vizualizirali teren?



Vizualizacijo sem že naredil, ne počnem pa tega redno. Bolj se bo bližal moj nastop, več bom razmišljal o tem.



To bodo vaše druge OI. Kako ste doživeli premierne v Sočiju?



OI so posebna izkušnja. Vsi športniki smo na kupu, stanujemo v olimpijski vasi. Tekmovanje je drugačno, ne nazadnje je na sporedu na štiri leta. Letos se odpravljam na igre iz drugačnega izhodišča kot prvič, saj imam tokrat za popotnico boljše rezultate s tekem za svetovni pokal.



V Sočiju ste bili še »zeleni«, zdaj ste prvokategornik.



Drži, zdaj vem malo več kot takrat in to bo zame zagotovo prednost. Več izkušenj imam, vem, kaj moram narediti, da bi bil dober. Tudi v psihološkem smislu; v vsaki sezoni sem imel težave, iz katerih sem se nekaj naučil. Ne želim ponavljati napak.



Svetovni pokal nudi več priložnosti, ker je tekem več, OI samo eno. Kakšna bo vaša priprava?



Tako proge kot psihološke priprave na tekmo se bom loteval, kot se svetovnega pokala. To pomeni dobra vizualizacija, naštudirana taktika in optimalno smučanje po najboljših močeh. Morda bo malo več vrveža in novinarskih vprašanj, a to bom skušal odmisliti in se osredotočiti nase in svojo izvedbo. Morda bom obiskal tudi psihologinjo.



Svetovno prvenstvo v prejšnji sezoni se vam ni posrečilo. Bi vam lahko ta izkušnja velikega tekmovanja pomagala pri pripravi za OI?



Razlog za slab nastop ni bila le veličina tekmovanja. Forma mi je začela padati, nisem več toliko zaupal vase in v opremo, kot denimo zaupam zdaj. V Korejo odhajam veliko bolje pripravljen, kot sem šel na zadnje SP. Vsekakor lahko nekaj odnesem tudi iz tiste izkušnje. Predvsem bo pomembno, da pridem na tekmovanje dobro pripravljen, ker se je v takem primeru lažje sprostiti in pokazati maksimum, ko gre zares.



Koliko časa potrebujete za prilagoditev na časovno razliko in novo okolje?



V Pjongčang bomo odpotovali teden dni pred tekmo. Predvsem se bo treba navaditi na časovno razliko. A ker odhajamo toliko prej, s tem ne bi smelo biti težav. Treba je biti pozoren, da greš spat, kot bi šel doma, in ne takrat, ko si utrujen. Lani sem novo okolje bolj občutil, kot ga bom letos. Hrana je drugačna, kot sem jo vajen, ampak v olimpijski vasi bo prilagojena različnim okusom, več kuhinj bo na voljo.



Ste oseba, ki mora biti ves čas pred tekmo strogo osredotočena na cilj? Ali vam ustreza, da si privoščite kakšno sprostitev, denimo ogled tekme katere druge panoge?



V dnevih, ko se bliža tekma, moram biti osredotočen. Če imam teden dni časa, pa ni potrebno, da se vsako minuto ukvarjam samo s svojim nastopom, bolje je, da za kakšen trenutek odklopim misli. Ko moram biti zbran, sem seveda povsem zbran. Ali si bom ogledal kakšno tekmo drugih panog, se bom odločil na prizorišču, ko bom videl, kako bodo potekali moji treningi in kakšne bodo razdalje. Če bom imel čas in to ne bo vplivalo na moj program, si bom kakšno z veseljem ogledal.



Ko smo vas po premiernih stopničkah decembra lani vprašali, kako zadržati formo do OI, ste dejali, da mora glava ostati mirna in osredotočena. Vam je uspelo začrtano?



Vse poteka v redu. Morda kakšen trening tudi malo slabše oddelam, ampak zelo hitro se vrnem tja, kjer moram biti. Tudi pred tekmo v Adelbodnu (zasedel je peto mesto, op. p.) nisem vsega popolno naredil, pa se je solidno izšlo. Menim, da sem na pravi poti.