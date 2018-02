Olimpijski drobiž: Valila najstarejša hokejistka OI, prodanih že 84 odstotkov vstopnic

J. M.

Pjongčang - Finka Riikka Valila je s 44 leti postala najstarejša hokejistka v zgodovini olimpijskih iger. V ponedeljek je ob porazu proti Američankam postala tudi najstarejša finska udeleženka zimskih olimpijskih iger, saj je prehitela umetnostno drsalko Ludowiko Jakobsson-Eilers, ki je leta 1928 na OI nastopila s 43 leti. Če bi Finkam uspelo osvojiti medaljo, bi bila po hokejistu Bibiju Torianiju (1928 in 1948) in smučarskemu skakalcu Noriakiju Kasaiju (1994 in 2014) tretja olimpijka, ki bi osvojila kolajno 20 let po prvi, saj je bila bronasta že leta 1998, ko so hokejistke prvič nastopile na OI.

Za norovirusom oz. trebušno gripo je zbolelo še 19 ljudi, tako da se jih s to boleznijo sedaj sooča že 177. Še vedno pa za zdaj med njimi ni nobenega športnika. Organizatorji sporočajo tudi, da so 68 obolelih v minulih dneh že odpustili iz karantene, tako da vnovič opravljajo svoje naloge na olimpijskih igrah.

Prodaja vstopnic v Pjongčangu pa veseli prireditelje. Organizacijski odbor namreč poroča, da je bilo prodanih že 84 odstotkov vstopnic, obenem pa dodajajo, da bodo vrnili denar vsem, ki so kupili vstopnice za prestavljenje dogodke. Cilj prirediteljev je, da bi do konca iger 25. februarja prodali 1,06 milijona vstopnic.