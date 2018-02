Predstavljamo vam: hitrostno drsanje

L. Z., STA

Moško hitrostno drsanje je bilo del programa iger od Chamonixa 1924, žensko se je pridružilo leta 1960 v Squaw Valleyju, ekipno zasledovanje v Torinu 2006. Moški tekmujejo na 500 m, 1000 m, 1500 m, 5000 m, 10.000 m, ženske pa na 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m in 5000 m, oboji tudi v ekipnem zasledovanju. Nova disciplina je skupinski štart. Tekmovanje poteka na velikem ovalu, tekmeca se vsak krog izmenjata na notranji ali zunanji progi, zmaga tisti, ki najhitreje premaga določeno razdaljo. Glavna oprema so posebne drsalke in aerodinamična obleka.



Najuspešnejša nacija v hitrostnem drsanju je Nizozemska, ki sicer ne spada med »zimske« velesile, a je po zaslugi tega športa na lestvici medalj praviloma uvrščena zelo visoko. V Sočiju so Nizozemci v dvanajstih disciplinah zmagali kar osemkrat.