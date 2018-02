Predstavljamo vam: smučanje prostega sloga

Tekmujejo moški in ženske, ki vozijo po grbinah, smučarski kros, izvajajo akrobatske skoke, tekmujejo v snežnem žlebu in disciplini slopestyle.

L. Z., STA

Leta 2010 se je pridružil kros, za Soči še žleb in slopestyle oziroma snežni park. Tekmujejo moški in ženske, ki vozijo po grbinah, smučarski kros, izvajajo akrobatske skoke, tekmujejo v snežnem žlebu in disciplini slopestyle. Največ šteje slog, zahtevnost različnih trikov ocenjujejo sodniki, v krosu se tekmuje na izpadanje, napredujeta po dva najhitrejša iz vsake skupine. Poleg posebnih smuči za vsako disciplino je zaradi številnih skokov obvezna tudi čelada.







