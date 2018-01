Prva Indijka na ZOI bo tekmovala pod nizozemsko zastavo

Hitrostna drsalka Anice Das se je s sestro kmalu po rojstvu preselila na Nizozemsko, kjer so ju posvojili krušni starši.

J. P.

Assen - Hitrostna drsalka Anice Das se bo kot prva Indijka udeležila zimskih olimpijskih iger, vendar pa v Pjongčangu ne bo tekmovala pod zastavo domovine, temveč bo branila barve Nizozemske. V Heerenveenu je bila namreč najhitrejša v olimpijskih kvalifikacijah na 500 metrov, s čimer si je prislužila vozovnico za Južno Korejo, poroča STA.

»Še vedno si le stežka predstavljam, da bom res nastopila na igrah,« je povedala osupla v Mumbaiju rojena drsalka, ki je prevčerajšnjim dopolnila 32 let. S sestro dvojčico so ju že kmalu po rojstvu posvojili nizozemski krušni starši, nato pa se je v Assnu seznanila s panogo, ki je v deželi tulipanov izjemno priljubljena, in se prebila v reprezentanco.

Kljub zmagi v olimpijskih kvalifikacijah je njena udeležba v Pjongčangu nekaj časa visela v zraku, saj šprint ne sodi med discipline, v katerih bi Nizozemci še posebej dominirali. Dasova je bila trinajsta v čakalnici, skladno s pravili Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) je lahko v izbrani vrsti le deset tekmovalk, Anice pa si je mesto v odpravi zagotovila, ker so se nekatere višje rangirane drsalke na igre uvrstile v več disciplinah.

Tako bo denimo trofejna Ireen Wüst, štirikratna olimpijska zmagovalka, nastopila na kar treh razdaljah (1000, 1500 in 3000 metrov), Marrit Leenstra pa na dveh (1000 in 1500 metrov), kar je naposled zadostovalo, da bo med potnicami v Pjongčang tudi Dasova, ki doslej na zimskih olimpijskih igrah še ni nastopila.